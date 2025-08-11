Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
ООН с остра реакция за убийството на палестински журналисти в Газа 
Автор: Елиза Дечева 16:48Коментари (0)73
©
Осъждаме убийството от израелските военни на 6 палестински журналисти, като те са били насочени към палатката им, което е тежко нарушение на международното хуманитарно право. Това заявиха от ООН в Х. 

"Израел трябва да уважава и защитава всички цивилни, включително журналистите" подчертаха още от ООН. 

От организацията призоваха за незабавен, безопасен и безпрепятствен достъп до Газа за всички журналисти и припомни, че от 7 октомври 2023 година са убити най-малко 242 палестински журналисти в Газа. 

Реакцията на международната организация идва, след като общо седем души бяха убити при нападението срещу палатка, разположена пред главната порта на болница "Аш-Шифа“ в град Газа късно в неделя. Сред тях са били кореспондентът на Ал Джазира Мохамед Крейкех и трима оператори. 

Ал Джазира осъди убийствата като "още една крещяща и преднамерена атака срещу свободата на пресата“.

Още по темата: общо новини по темата: 496
11.08.2025 Израел умишлено уби журналист на Al Jazeera и четирима негови колеги в Газа
08.08.2025 Фон дер Лайен призова Израел да преразгледа плана си за Газа
07.08.2025 Прокуратурата се зае с убийството на кап. Марин Маринов
03.08.2025 "Хамас" няма да се разоръжи, докато не бъде създадена независима палестинска държава
28.07.2025 Руслан Трад: Франция поема по много категоричен път, който може да има сериозни последици, с признаването на Палестина
23.07.2025 Давид Леви: Терористичната групировка използва мирното население на Ивицата Газа като инструмент за постигане фанатични си цели
предишна страница [ 1/83 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
11:57 / 09.08.2025
Реорганизират движението в отделни участъци на АМ "Струма" за възстановяване на ограничителни системи
Реорганизират движението в отделни участъци на АМ "Струма" за възстановяване на ограничителни системи
08:22 / 09.08.2025
Кюстендилци с бонус почивен ден за август
Кюстендилци с бонус почивен ден за август
16:12 / 09.08.2025
Тома Биков: Правителството да подготви бюджет, който да отхвърли по категоричен начин финансовата политика на Асен Василев
Тома Биков: Правителството да подготви бюджет, който да отхвърли по категоричен начин финансовата политика на Асен Василев
12:48 / 09.08.2025
Райският газ и парализата: За кошмара да проиграеш здравето си за 10 секунди удоволствие
Райският газ и парализата: За кошмара да проиграеш здравето си за 10 секунди удоволствие
08:22 / 09.08.2025
Хеликоптер Black Hawk се включва в гасенето на големия пожар в Сунгурларско, ситуацията в областта се усложнява много
Хеликоптер Black Hawk се включва в гасенето на големия пожар в Сунгурларско, ситуацията в областта се усложнява много
19:17 / 09.08.2025
Актуални теми
Енергийна криза
Български тенис
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: