|Израел умишлено уби журналист на Al Jazeera и четирима негови колеги в Газа
Седем души бяха убити общо при нападението срещу палатката, разположена пред главната порта на болница "Аш-Шифа“ в град Газа късно в неделя вечерта. Сред тях са кореспондентът на Ал Джазира Мохамед Крейкех и операторите Ибрахим Захер, Мохамед Нуфал и Моамен Алива.
Малко преди да бъде убит, ал-Шариф, известен 28-годишен кореспондент на Ал Джазира на арабски език, който е правил обширни репортажи от Северна Газа, пише в X, че Израел е започнал интензивни, концентрирани бомбардировки – известни още като "огнени пояси“ – върху източните и южните части на град Газа.
В последно послание, написано на 6 април, което ще бъде публикувано в случай на смъртта му, Ал Шариф каза, че е "преживял болката във всичките ѝ детайли“ и "многократно е вкусвал скръб и загуба“.
"Въпреки това, никога не се поколебах да предам истината такава, каквато е, без изопачаване или невярно представяне, надявайки се, че Бог ще стане свидетел на онези, които мълчаха, онези, които приеха убийството ни, и онези, които ни задушиха до дъх“, каза той.
"Дори осакатените тела на нашите деца и жени не трогнаха сърцата им, нито спряха клането, на което нашият народ е подложен повече от година и половина.“
Репортерът също изрази съжаление, че е трябвало да остави съпругата си Баян и че не е видял сина си Салах и дъщеря си Шам да растат.
"Отчаян опит да се заглушат гласовете“
В изявление медийната мрежа Ал Джазира осъди убийствата като "още една крещяща и преднамерена атака срещу свободата на пресата“.
"Тази атака идва на фона на катастрофалните последици от продължаващото израелско нападение срещу Газа, което доведе до безмилостно клане на цивилни, принудителен глад и унищожаване на цели общности“, заяви медията.
"Заповедта за убийството на Анас Ал Шариф, един от най-смелите журналисти в Газа, и неговите колеги, е отчаян опит да се заглушат гласовете, разобличаващи предстоящото завземане и окупация на Газа.“
Ал Джазира призова международната общност и всички съответни организации да "предприемат решителни мерки за спиране на този продължаващ геноцид и прекратяване на умишленото нападение срещу журналисти“.
"Ал Джазира подчертава, че имунитетът на извършителите и липсата на отговорност окуражават действията на Израел и насърчават по-нататъшно потисничество срещу свидетелите на истината“, заяви медията.
Няма доказателства за принадлежност към Хамас
В изявление, потвърждаващо умишленото убийство на ал Шариф, израелските военни обвиниха журналиста, че е ръководил клетка на Хамас и е "извършвал ракетни атаки срещу израелски цивилни и израелски войски“. Те също така заявиха, че разполагат с документи, предоставящи "недвусмислено доказателство“ за участието му в палестинската групировка.
Мухамед Шехада, анализатор в Евро-Медицинския монитор за човешки права, заяви, че няма "нулеви доказателства“, че Ал Шариф е участвал във военни действия.
"Цялото му ежедневие се състоеше в стоене пред камера от сутрин до вечер“, каза той пред Ал Джазира.
Миналия месец, след като говорителят на израелската армия Авихай Адраее сподели повторно видео в социалните мрежи, обвинявайки Ал Шариф, че е член на военното крило на Хамас, специалният докладчик на ООН за свободата на словото, Ирен Хан, заяви, че е "дълбоко разтревожена от многократните заплахи и обвинения на израелската армия“ срещу Ал Шариф.
"Опасенията за безопасността на Ал Шариф са основателни, тъй като има все повече доказателства, че журналисти в Газа са били нападани и убивани от израелската армия въз основа на необосновани твърдения, че са терористи на Хамас“, каза Хан.
Ал Джазира, която обвини израелските власти във фабрикуване на доказателства, за да свърже служителите ѝ с Хамас, наскоро осъди израелските военни за водене на "кампания за подстрекателство “ срещу репортерите ѝ в ивицата Газа, включително Ал Шариф.
Комитетът за защита на журналистите миналия месец заяви, че е сериозно загрижен за безопасността на журналиста, тъй като той е "мишена на израелска военна кампания за очерняне“.
Откакто Израел започна войната си срещу анклава през октомври 2023 г., той редовно обвинява палестинските журналисти в Газа, че са членове на Хамас, като част от това, което правозащитните организации наричат опит за дискредитиране на отразяването им на израелските злоупотреби.
Израелските военни са убили над 200 репортери и медийни работници от началото на бомбардировките, включително няколко журналисти на Ал Джазира и техни роднини.
