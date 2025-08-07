ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Прокуратурата се зае с убийството на кап. Марин Маринов
Производството е образувано, след като бившият депутат от НДСВ и адвокат Минчо Спасов сезира и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов за извършеното престъпление.
За "Фокус" Спасов допълни, че прокурор Русалина Михайлова е изпратила документите към НСлС, а разследването е разпределено на следовател Ясен Тодоров.
Припомняме, че през март кап. Маринов беше убит от танков снаряд, който беше изстрелян по сградата на ООН в Ивицата Газа. Маринов работеше за хуманитарната организация.
Месец време отне на официален Тел Авив да признае вината си, след като още в началото отричаше армията да е виновна.
ООН директно обвини израелската армия в извършеното престъпление, а МВнР на България в лицето на Георг Георгиев пък прие първоначалната версия на Израел за невиновност и каза, че ще настоява за компенсации от Ивицата Газа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 493
|предишна страница [ 1/83 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 33 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мълния удари къща в село край Кочериново
10:08 / 05.08.2025
Снимаха 36 шофьори в аварийната лента на АМ "Струма"
11:43 / 05.08.2025
Полицията откри и унищожи близо половин тон канабис в Пиринско
11:08 / 05.08.2025
Случаите, в които могат да удържат от пенсията ви – сумите вече са и в евро
16:00 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета