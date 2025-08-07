Новини
Прокуратурата се зае с убийството на кап. Марин Маринов
Автор: Петър Дучев 16:29
©
Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство за убийството на кап. Марин Маринов. Това потвърдиха от държавното обвинение за "Фокус".

Производството е образувано, след като бившият депутат от НДСВ и адвокат Минчо Спасов сезира и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов за извършеното престъпление.

За "Фокус" Спасов допълни, че прокурор Русалина Михайлова е изпратила документите към НСлС, а разследването е разпределено на следовател Ясен Тодоров.

Припомняме, че през март кап. Маринов беше убит от танков снаряд, който беше изстрелян по сградата на ООН в Ивицата Газа. Маринов работеше за хуманитарната организация.

Месец време отне на официален Тел Авив да признае вината си, след като още в началото отричаше армията да е виновна.

ООН директно обвини израелската армия в извършеното престъпление, а МВнР на България в лицето на Георг Георгиев пък прие първоначалната версия на Израел за невиновност и каза, че ще настоява за компенсации от Ивицата Газа.

:-))))) Какво ще разследват? Израел? ГГ щял да търси компенсация от г**а, въпреки че ООН изцяло обвиняват Израел. Бавничко се навеждаме напред до приблизително прав ъгъл, хващаме с двете си ръце ягодиците и лекичко (а може и не толкова лекичко) ги разтваряме. Битият бит. Продължението го знаете. А пък мъртвите вода не пият. Нито пък говорят.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
