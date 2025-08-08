ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Ясни са първите участници в "Traitors: Игра на предатели"
Както беше обявено по-рано, водещ на "Traitors: Игра на предатели" ще бъде Владо Карамазов.
В имението на шоуто ще влязат общо 25 популярни личности, като за целта е използвана "Бонония естейт" край Видин.
Правилата на играта пък варират според държавата, в която риалитито се излъчва, но едно е сигурно - участниците винаги трябва да са нащрек и никой от тях няма да е сигурен в съперниците си.
"В "Traitors: Игра на предатели" доверието може да бъде най-опасното оръжие", подчертават още от bTV. По телевизията вече се върти и първият тийзър на шоуто, който ни дава поглед към имението и напрегнатата му обстановка.
"Traitors" е хит във Великобритания и САЩ, излъчва се и в още над 20 държави.
Предаването е създадено в Нидерландия от Марк Пос, който през 2024 г. получава награда "Еми" за формата.
Washington Post заявява, че третият сезон на американския вариант е един от най-атрактивните телевизионни формати, случвали се на малкия екран - с много драматизъм, стратегически обрати и динамични персонажи.
Сред победителите са популярният американски инфлуенсър Дилън Ефрон, канадският гмуркач Седрик Фофана и финландският сноубордист Хеки Сорса.
Предстои да разберем кой още ще влезе и в българския формат на шоуто.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 418
|предишна страница [ 1/70 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големите пожари в Сакар и Пирин продължават да бушуват
08:08 / 06.08.2025
Пожар наложи евакуация на хотели и къмпинги в Испания
09:01 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: