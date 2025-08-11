Марта Вачкова заплашила с убийство жената на Владо Пенев

© Марта Вачкова признава, че ако може да върне времето назад, не би останала в България.



Актрисата се чувствала отчаяна, че е пропиляла живота си в родината и нищо видимо и смислено не се е променило нито в кариерата, нито в жизнения й път. Според Вачкова хората у нас не ценят нещата, които тя намира за важни, и нацията ни бележи деградация на морал и ценности. "Не се чувствам щастлива тук!“, споделя самата тя пред близките си. Дъщерята на Григор Вачков вини за целия си пропаднал живот качеството на хората у нас и устройството на страната, заради това не мислела, че има място тук.



Марта е родена през 1959 г. в София в семейството на известния актьор Григор Вачков. Завършва Висшия институт за театрално изкуство "Кръстю Сарафов“. Придобива известност през 90-те години в телевизионните предавания "Ку-ку“ и "Каналето“. Нейни известни персонажи от там са Сийка, Циганката, Учителката и др. Въпреки че са особено натурални и колоритни, Марта отсича, че никога не е играла простаци. "Моите персонажи бяха хора от народа, простовати и простодушни, така ги изградих. Никога не съм играла простаци. Това, което гледаме сега по телевизиите, в голямата си част е тъжно и жалко", казва днес актрисата, която преди няколко месеца получи държавна пенсия за особени заслуги.



През следващите години работи в театъра и киното и води сутрешно телевизионно предаване по БНТ – "Защо не?, по-късно преименувано на "Жените“. От 17 октомври 2011 г. до 2013 г. е водеща на предаването по БНТ "Апартаментът“.



Падайки от малкия екран, Марта остава без работа. Зарича се да не се занимава повече с телевизия и се връща в театъра. Нещата там обаче не потръгват и тя изпада в безизходица. Тежка депресия я изпраща на дъното. Без пари, без участия и роли, забравена от целия свят, Вачкова не вижда светлина в тунела. Често споделя, че дъщеря й Рада е единственото, което я крепи. Ситуацията обаче се обръща, когато Марта е поканена за ключова роля в първия български лекарски сериал – "Откраднат живот“. Вече позабравената Вачкова прави ударно завръщане като работохоличката главна мед. сестра Жекова. Образът й се приема много добре от зрителите и въпреки някои разногласия със свои колеги на снимачната площадка Марта успява да привлече вниманието върху себе си. Малко след стартирането на филма актрисата беше поканена и като участник в риалитито "Звездни стажанти“.



Първата й роля в киното е още на 9-годишна възраст, където си партнира с баща си във филма "Гибелта на Александър Велики“ на режисьора Владимир Икономов. Баща и дъщеря се срещат на снимачната площадка и във филма на Георги Дюлгеров "Мера според мера“.



За себе си Мартина Вачкова казва, че винаги се стреми да бъде добър, честен и почтен човек – нещо, което е въплътено в нея още от баща й.



Приятелите й споделят, че тя е забавна, смешна, остроумна и емоционална. И най-тъжната история при нея завършва винаги със смях. Определят я и като аскетичен бохем. Свръхчувствителна, но и надарена с невероятна сила. Най-важното на този свят за нея е прекрасната й дъщеря Рада, която е най-добрият й приятел, и обожава да прекарва всеки миг близо до нея. Вманиачената родителка й звъняла минимум по 10 пъти на ден и искала да знае всяка нейна стъпка. Приятелките на Марта създават комитет "В защита на Рада от майка й“, което бързо набира популярност сред близките им. Всички са притеснени, че с голямата си любов тя ще задуши детето. "Постоянно я тъпче с плодове, постоянно е в някакъв филм, че нещо не е наред, че нещо ще се случи, че ще се разболее... Бедното дете! Не може да диша“, коментират из актьорските среди.



Преди или след поредна любовна разлъка Марта Вачкова често е засичана в компанията на своето някогашно гадже и бивш министър на културата Владимир Пенев. Той е мъжът, за когото Марта съжалява, че не се е омъжила. След края на връзката им те остават много добри приятели. И така до днес. Често актьорската двойка прекарва насаме даже уикендите си. И двамата са на мнение, че отношенията им са като на семейство, с тази разлика, че в семейството има скандали и дрязги, а те са постигнали абсолютна хармония във връзката си.



Вачкова и Пенев се уединяват в наследствената вила на актрисата в село Бойковец, сгушено в дивна местност сред Етрополския Балкан.



Актьорът също е разведен и живее сам. Любовта между Марта и Владо е минало, приятелството им – вечно.



"Не се ожених за него, защото съм луда, луда! Той е моногамен човек, отдаден само на жена си и детето си. Страхотен домошар, къщовник“, посипва с пепел косите си Мартина Вачкова за пропуснатия шанс от студентските години във ВИТИЗ в края на 70-те. Дъщерята на Григор Вачков така и не стигна до брак. Единственият й хубав спомен от партньорите й подир Владо е раждането на дъщеричката й от бизнесмена Радко. Връзката й с него едва не я погубва и след 8 години мъчение тя се осмелява да я прекрати. В момента тя и дъщеря й не поддържат контакт с бизнесмена-тарикат.



Бащата на Марта, обичаният от мало и голямо Григор Вачков, виждал идеалния зет в лицето на красивия, малко свенлив и много добродушен млад актьор Владо Пенев. Толкова се привързал към него, че тайно от младите телефонирал на евентуалните сватове и поискал да се запознае с тях. Поканил ги на гости.



Мартина признава, че заради своята младежка неопитност не е оценила подобаващо всеотдайността в чувствата на своя тогавашен партньор.



В пристъп на откровение Марта споделя: "Той правеше за мен всичко, но тогава аз си казах – животът е пред мен, кой знае колко по-готини ще срещна! Влюбих се в един музикант. И до днес всичките несполуки Бог ми ги връща за това, че не се оженихме. Мислех, че ще се върна при него, казвах му: "Чакай ме, изчакай малко, времето е пред нас!“. Той ме чакаше, а аз не се върнах“. За което горко съжалява.



Преди години Вачкова имаше връзка и с режисьора-документалист Иван Младенов, с когото дори живееше известно време на семейни начала. В крайна сметка се разделиха, а през 2012 г. Младенов почина внезапно, покосен от тежък инсулт.



Заплашила с убийство жената на Владо Пенев



Марта Вачкова заплашила, че ще убие жената на Владо Пенев, ако разбере, че е бременна. Актрисата не могла да преживее връзката на любимия си с тогавашната му приятелка и към момента бивша жена – Мария, пише HotArena.



Марта толкова се тресяла от нерви, че предупредила Владо, че ако научи, че любимата му чака дете, ще я издебне на някоя пешеходна пътека и ще я бутне с колата. Това била причината Владо Пенев да крие от Марта, че ще става баща, почти до самото раждане. "Страхуваше се от мен... и с право“, признава днес Марта.