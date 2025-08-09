Новини
Ралица Паскалева: Всичко ще бъде различно
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:08Коментари (0)58
©
Водещата на "Игри на волята" Ралица Паскалева вече загатва какъв ще бъде новияt сезон на риалити формата. Към своя стилен кадър от снимачната площадка в социалните мрежи, тя написа кратко, но обещаващо: "Всичко ще бъде различно", придружено с хаштаг #7.

В коментарите феновете я засипаха с комплименти за визията й, като мнозина отбелязаха, че Паскалева изглежда зашеметяващо. Част от последователите обаче не скриха и носталгията си по Димо Алексиев, който този сезон е заменен от рапъра Павел.

Седмият сезон на "Игри на волята" обещава нови правила, изненадващи обрати и силни емоции, а думите на Паскалева само засилват любопитството на зрителите, пише "България Днес".

