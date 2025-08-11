ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съседи скочиха на Меган и Хари
"Те определено привлякоха вниманието към малкия, сънлив град, в който живея“, казва Лоу пред E! News.
И допълва: "Нека ви кажа нещо: щом кралско семейство се премести във вашия квартал, кварталът никога няма да бъде същият. Добрата новина е, че цените на имотите се покачиха, лошата - че опашките в магазините и кафенетата вече са по-дълги."
Факт е, че въпреки усилията на Хари и Меган да не се натрапват, много от местните жители са разочаровани от притока на туристи и увеличения трафик.
Роб Лоу нарича Монтесито свой дом повече от две десетилетия. И сравнява влиянието, което кралското семейство е оказало на региона с трансформацията, която Опра Уинфри носи на общността. "Когато Опра се нанесе, започна истинко възраждане на Монтесито.“
Освен с известни съседи, Хари и Меган могат да се похвалят и с имот на стойност 29 милиона, обхващащ територия от 7,4 акра. Имението в средиземноморски стил, повлияно от архитектурата на Тоскана, разполага с девет спални и 16 бани, които предлагат достатъчно пространство за разрастващото се семейство. В допълнение на това са библиотеката, фитнес залата и домашното кино.
Външната част на имота се отличава с просторни градини, поддържани живи плетове, кипариси и маслинови дървета.
Последни доклади показват, че малко съседи се вълнуват от близостта на Хари и Меган. Повечето са разочаровани от притока на туристи и превишаващите скоростта автомобили, които нарушават тишината на спокойния някога район. А някои съвсем открито критикуват последните начинания на двойката.
"Те се преместиха от Англия, за да избегнат вниманието на пресата. Но сякаш всичко, което правят е да се опитват да попаднат в пресата в Съединените щати“, казват те в интервю за MailOnline.
