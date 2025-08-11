Новини
Съседи скочиха на Меган и Хари
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:43Коментари (0)69
©
Холивудският актьор Роб Лоу сподели откровено какво е да бъдеш съсед с принц Хари и Меган Маркъл. Звездата от "Светът на Уейн“, който е дългогодишен жител на Монтесито, Калифорния, признава, че настаняването на кралската двойка през 2020 г. е променило значително атмосферата в тихия и спокоен град – повишавайки значително интереса към него. 

"Те определено привлякоха вниманието към малкия, сънлив град, в който живея“, казва Лоу пред E! News.

И допълва: "Нека ви кажа нещо: щом кралско семейство се премести във вашия квартал, кварталът никога няма да бъде същият. Добрата новина е, че цените на имотите се покачиха, лошата - че опашките в магазините и кафенетата вече са по-дълги."

Факт е, че въпреки усилията на Хари и Меган да не се натрапват, много от местните жители са разочаровани от притока на туристи и увеличения трафик. 

Роб Лоу нарича Монтесито свой дом повече от две десетилетия. И сравнява влиянието, което кралското семейство е оказало на региона с трансформацията, която Опра Уинфри носи на общността. "Когато Опра се нанесе, започна истинко възраждане на Монтесито.“

Освен с известни съседи, Хари и Меган могат да се похвалят и с имот на стойност 29 милиона, обхващащ територия от 7,4 акра. Имението в средиземноморски стил, повлияно от архитектурата на Тоскана, разполага с девет спални и 16 бани, които предлагат достатъчно пространство за разрастващото се семейство. В допълнение на това са библиотеката, фитнес залата и домашното кино.

Външната част на имота се отличава с просторни градини, поддържани живи плетове, кипариси и маслинови дървета.

Последни доклади показват, че малко съседи се вълнуват от близостта на Хари и Меган. Повечето са разочаровани от притока на туристи и превишаващите скоростта автомобили, които нарушават тишината на спокойния някога район. А някои съвсем открито критикуват последните начинания на двойката.

"Те се преместиха от Англия, за да избегнат вниманието на пресата. Но сякаш всичко, което правят е да се опитват да попаднат в пресата в Съединените щати“, казват те в интервю за MailOnline.

