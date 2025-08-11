© "Първата ми работа, като отида на море е да си махна лака от ноктите на краката. И без това цяла зима го мъча, по два часа седя на стол, да го придобия, но и без това го виждам замо като си изхлузя ботуша и си сваля чорапа", това сподели актрисата Теодора Духовникова.



"И сутиена си махам, все пак е ваканция, нали", казва още Теди.



И без това цяла зима го мъча , по два часа седя на стол, накисната в леген да го придобия , харесва ми, но и без това си го виждам само като си изхлузя ботуша и си сваля чорапа. Обаче съм упорита. Цяла зима. Седя си над легена и го пека. Часове. Оня ши-лак, нали, дето сме с крачета под “лампата" и по принцип е вечен, докато не ти го изчегъртат със станиол , памук, спирт и пила от нокътя . Обаче после си шляпам по калните софийски улици и като ми стане зле за живота ми по принцип и се сещам… абе, Теодорче, знаеш ли ти какъв ши-лак носиш под ботуша си ? Какво има да му мислиш ти как всички ще умрем, като си разцъкваш тука с това коралово червено , притихнало по ноктите на пръстите ти? Ей тоя същият лак с такава радост го трия като дойде лятото…..все едно съм в 60-те и преживявам някаква микро сексуална революция и жените махат сутиените си и си ходят само по тениски. Педикюристката ми е в шок, ама как ? Ма то не може. То сега, нали, на ваканция това е най-важното! Ние в чудо се виждаме лятото маникюристките, свободен час от жени за Мътен Розов "Rose Water" нямаме.



За Електрическо синьо , Aqua - нямаме.



За Ярък корал и мандарина - нямаме.



За Greyish blue , неутрална синя слива - нямаме !!! А ти … по нокът .



Обаче на мен ми е хубаво .



То и без това читави революции откак приключиха сексуалните нямаме.



Та какво ми има да не си спретна малко бунт в капка ацетол ?



Нека да е лято, написа във фейсбук.