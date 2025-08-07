ЗАРЕЖДАНЕ...
|Той отказа ролята на живота си
В нюзлетъра на журналиста Матю Белони "What I’m Hearing" е публикуван откъс от посмъртната книга на продуцента на "Титаник“ Джон Ландау – "По-голямата картина“, който хвърля светлина върху случилото се по време на прослушването на актьора от Тексас.
"Поканихме го да направи сцена с Кейт [Уинслет]. Искаш да провериш химията – не само как изглеждат на екрана, но и как си взаимодействат“, пише Ландау.
"Кейт беше впечатлена от Матю – неговото присъствие и чар. Той направи сцената с южняшки акцент.“
Когато Макконъхи, днес на 55, използвал южняшки акцент, Камерън (сега на 70 г.) му казал: "Чудесно“, но добавил: "Нека сега пробваме по друг начин.“
Персонажът на Джак Доусън е сирак от Чипъуа Фолс, Уисконсин, който се опитва да се върне в САЩ на борда на злощастния лайнер, след пътуване в чужбина.
Ландау твърди, че след молбата за смяна на акцента Макконъхи директно отговорил: "Не. Това беше доста добро. Благодаря“, с което загубил ролята.
Въпреки че по-късно ролята отишла при Леонардо ди Каприо, режисьорът Камерън не е имал и с него леко прослушване.
През 2022 г. Камерън разказа пред GQ, че когато помолил Ди Каприо да прочете реплики при импровизирана пробна снимка, актьорът казал: "О, аз не чета.“
Камерън отвърнал, че ако не чете, няма да получи ролята. Ди Каприо неохотно се съгласил да пробва... и направил страхотно прослушване.
"Кейт направо засия... все едно небето се отвори и слънчев лъч освети Джак. Казах си: ‘Той е човекът’.“
