ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Първата любов на Рачков не сдържа емоциите си и се разплака на моноспектакъла му
Някои от жените в живота на Рачков не са представени с истинските си имена, но не е трудно публиката да се досети за кого става въпрос, пише "Филтър".
Голямата изненада в моноспектакъла обаче си има име. Дамата е от Бургас и се казва Магда. Всъщност това е ученическата любов на Димитър Рачков, която той чакал да види на някоя улица, молил се тя да го забележи, а когато един ден го помолила да забие чадъра й на плажа, за него това било истинско щастие.
Зрителите на "Рачков и жените" имат уникалната възможност да видят Магда, защото тя участва в моноспектакъла с видео, заснето специално за представлението. Интересното е, че за да се стигне до него, екипът си е послужил с малка лъжа. Когато се свързват с дамата, й обясняват, че ще снимат филм за Рачков и я канят да се включи. Магда се съгласява, но по време на интервюто се разбира друго. Съобщават й истинската причина за снимките и й казват, че тя е първата голяма любов на актьора. В този момент Магда не сдържа емоциите и се разплаква. С 40 години закъснение тя разбира за чувствата на Рачков и е много изненадана, че той никога не й е казал за тях.
В моноспектакъла с видео обръщения към Рачков се включват и други две важни жени в неговия живот - майката на сина му Христина Апостолова и Мария Игнатова. Актьорът пък не пропусна да разкаже как е изживял един от най-щастливите си мигове момента, в който е станал баща. И това той направи пред сина си Димитър Рачков-младши, който следва във Франция, но сега си е тук, защото е в лятна ваканция.
Рачков призна и още нещо - обясни се в любов на сегашната си приятелката бившата адреналинка Вики.
В този толкова личен моноспектакъл не липсват и пикантерии от интимния живот на актьора - някои от тях разказани с огромно чувство за хумор, а други все едно са сцени от филма "50 нюанса сиво". Зрителите сами ще могат да видят и чуят тези истории на Рачков, който винаги е пазил ревностно личния си живот, а сега е по-разголен от всякога. Турнето на актьора продължава през август във Варна, Пловдив, Бургас, Русе Плевен, през септември ще е във Велико Търново, а на 23 октомври в Зала 1 на НДК.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 423
|предишна страница [ 1/71 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големите пожари в Сакар и Пирин продължават да бушуват
08:08 / 06.08.2025
Пожар наложи евакуация на хотели и къмпинги в Испания
09:01 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: