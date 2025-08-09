ЗАРЕЖДАНЕ...
|Промени в БНТ
Hopa e poдена на 24 август 1973 г. и е едно от емблематичните нежни лица на телевизията майка.
Колежките й цъкат с език и се допитват до нея заради перфектната й визия. Освен че е жена от класа, в по-младите години Арсова има успешна кариера на манекенка и фотомодел. Работи в емблематичната агенция на Жени Калканджиева "Визаж". Дефилирала е на най-елитните подиуми, а лицето й е било по страниците на модните и младежки списания. Още тогава придобива опита да не се притеснява от камери и фотообективи и телевизията изглежда най-удачното продължение на кариерата й.
Нора расте в семейство на интелектуалци. Баща й е строителен инженер, а майка й - учителка по литература. От малка изпитва интерес към книгите, новините, обществената дейност и артистични изяви пред публика. Затова завършва журналистика в Алма матер. Именно в студентските години работи като модел.
Стартира като репортерка в кабеларката "7 дни“ и бързо става водеща на обедната емисия новини. Визията и дикцията й са забелязани от шефовете в БНТ и от 1999 г. тя неотлъчно е част от телевизията.
"Телевизията е моят първи, най-голям и най-труден урок по смирение - научих се да отварям новинарския прозорец към света, без да затварям вратата към собственото си "аз“, казва за работата си в новинарския ефир Нора. През годините тя е получавала много предложения да смени БНТ с някоя от големите частни телевизии, но тя предпочитала да остане вярна на телевизията майка. Мечтае някой ден да създаде онлайн медия за историите, които остават неразказани. И практикува китайското бойно изкуство Винг чун. Освен че служи за самозащита, то развива хармонично всички части от тялото.
Тя е деликатна жена и не допуска външни хора до личния си свят. Но за нея се знае, че е страшна бохемка и перфектната организаторка на купони, пише HotArena.
