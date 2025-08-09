© виж галерията Днес рожден ден празнува една от най-големите легенди на Холивуд, научи Sofia24.bg. Мелани Грифит е родена на 9 август 1957 г. в Ню Йорк. Американската актриса е носител на "Златен глобус" през 1988 г. за филма "Работещо момиче“. Филмът й носи номинация за "Оскар" и е хит в боксофиса. Родена е в актьорско семейство. Дъщеря е на актрисата Типи Хедрен, известна с участието си във филма на Хичкок "Птиците“.



Тя участва в реклама едва на 9-месечна възраст. Дебютът й в киното е през 1975 г. в трилъра на Артър Пен "Среднощни ходове", където едва 17-годишна има гола сцена. Следват поредица от неуспешни филми, докато не изиграва ролята на наркоманка във филма "Още един ден в рая“ (1998). След това следва и силно участие във филма "Луди в Алабама“ (1999).



След този краткотраен успех се снима само в малки роли в независими филми. По време на снимките на филма Two Much (1995) Мелани се влюбва в опитващия се да пробие в Холивуд испанец Антонио Бандерас. Тя твърди, че това е било любов от пръв поглед. Скоро двамата сключват брак и през септември 1996 г. им се ражда дъщеря. Бракът им продължава 18 години, до 2014 г., когато двойката обявява "приятелския" си развод.



В кариерата си има номинация за "Оскар" и BAFTA през 1989 и 1990 г. (за "Работещо момиче"), 2 награди и 4 номинации за "Златен глобус", номинация за "Еми" (за сериала "RKO 281" през 2000 г.), номинация от Австралийския филмов институт (за "The Night We Called It a Day" от 2003 г.) и много други.



Мелани се е омъжвала четири пъти за трима мъже - два пъти за Дон Джонсън и за Стивън Бауър и Антонио Бандерас. Актрисата има 3 деца. Любопитен факт от нейния живот е, че среща първия си съпруг Дон Джонсън, когато е само на 14, и двамата имат връзка в продължение на 4 години преди да се оженят. Дъщеря им Дакота Джонсън също е актриса. Мелани Грифит се омъжи за Джонсън през 1976 година. Дъщеря им Дакота се роди през втория им брак, който продължи от 1989 г. до 1996 година. Грифит беше омъжена за Стивън Бауър от 1981 г. до 1989 година, като двамата имат син Александър. От брака с Антонио Бандерас актрисата има дъщеря Стела на 21 години.



Едва 23-годишна Мелани става жертва на катастрофа на "Сънсет булевард" в Холивуд, в резултат на която трябва да пие силни болкоуспокоителни заради травма на гръбначния стълб. Тя се пристрастява към тях и до ден-днешен се бори със зависимостите си.