|Дъщерята на президента лудна по промоции
Очевидно изтеглила солидна сума, Дарина излезе с дебел бял плик с банкноти, а нейна приятелка я взе от жълтите павета с лъскав мерцедес. Макар самата президентска щерка отскоро да може да се похвали с нов автомобил "Пежо 2008", за който най-вероятно баща й се е бръкнал и е зарадвал любимата си дъщеря за възходящата й кариера, пише "Ретро".
Приятелката й обаче, въпреки че не е дъщеря на президент, има возило, на което Дарина само може да завиди. Мерцедесът на тайнствената й дружка е GLE 350 d 4MATIC, който представлява луксозен SUV от висок клас. Съдейки по дизайна и външния вид, колата е от 2020 г., когато цената й е била между 135 и 170 хиляди лева.
Двете дами избраха за шопинг терапията си мол в центъра на столицата. Преди грандиозния пазар в лавината от намалени дрехи те си взеха освежаващи биосокове и лежерно се отправиха към магазините, на които с главни букви пише НАМАЛЕНИЕ. Дарина, типично за нейния стил, бе облечена с модни широки дънки, бяла тениска "Хард Рок“ и тъмни очила. Русите й коси небрежно се развяваха в такт с крачката й.
Дружката на актрисата бе с респектираща визия, която би дистанцирала всеки натрапник, и бе облечена с тъмни, неподходящи за жаркото лято дрехи. Щерката на Радев с охота си избираше куп дрешки на разпродажба, сред които еротично черно дантелено боди за 20 лв., и напазарува пълни торби, без да се замисля. Няма лошо - така би постъпила всяка млада жена, стига да има подобаващата финансова подплата и приятелка, с която да сподели изкушенията в мола.
