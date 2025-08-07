Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Дъщерята на президента лудна по промоции
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:34Коментари (0)62
©
виж галерията
Лято е, а в жегата столичани знаят, че най-прохладно е в моловете. През отпускарския сезон народът се е изнесъл по морето и няма досадна навалица. Климатиците охлаждат приятно, в заведенията може да се освежиш с любимо фрешче, а магазините с летни промоции направо те приканват да си купиш нещо. Така явно мисли и щерката на президента Румен Радев. Папараците на ПИК засякоха младата актриса Дарина Радева да се отбива в офиса на банка в центъра на София.

Очевидно изтеглила солидна сума, Дарина излезе с дебел бял плик с банкноти, а нейна приятелка я взе от жълтите павета с лъскав мерцедес. Макар самата президентска щерка отскоро да може да се похвали с нов автомобил "Пежо 2008", за който най-вероятно баща й се е бръкнал и е зарадвал любимата си дъщеря за възходящата й кариера, пише "Ретро".

Приятелката й обаче, въпреки че не е дъщеря на президент, има возило, на което Дарина само може да завиди. Мерцедесът на тайнствената й дружка е GLE 350 d 4MATIC, който представлява луксозен SUV от висок клас. Съдейки по дизайна и външния вид, колата е от 2020 г., когато цената й е била между 135 и 170 хиляди лева.

Двете дами избраха за шопинг терапията си мол в центъра на столицата. Преди грандиозния пазар в лавината от намалени дрехи те си взеха освежаващи биосокове и лежерно се отправиха към магазините, на които с главни букви пише НАМАЛЕНИЕ. Дарина, типично за нейния стил, бе облечена с модни широки дънки, бяла тениска "Хард Рок“ и тъмни очила. Русите й коси небрежно се развяваха в такт с крачката й.

Дружката на актрисата бе с респектираща визия, която би дистанцирала всеки натрапник, и бе облечена с тъмни, неподходящи за жаркото лято дрехи. Щерката на Радев с охота си избираше куп дрешки на разпродажба, сред които еротично черно дантелено боди за 20 лв., и напазарува пълни торби, без да се замисля. Няма лошо - така би постъпила всяка млада жена, стига да има подобаващата финансова подплата и приятелка, с която да сподели изкушенията в мола.

Още по темата: общо новини по темата: 411
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
предишна страница [ 1/69 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
15:10 / 05.08.2025
Мълния удари къща в село край Кочериново
Мълния удари къща в село край Кочериново
10:08 / 05.08.2025
Дияна Русинова за светофара в Кресна: Когато искаш да не решиш даден проблем, правиш това
Дияна Русинова за светофара в Кресна: Когато искаш да не решиш даден проблем, правиш това
10:09 / 05.08.2025
Разгоряло се е още едно огнище над село Плоски, два хеликоптера участват в гасенето
Разгоряло се е още едно огнище над село Плоски, два хеликоптера участват в гасенето
14:08 / 05.08.2025
Снимаха 36 шофьори в аварийната лента на АМ "Струма"
Снимаха 36 шофьори в аварийната лента на АМ "Струма"
11:43 / 05.08.2025
Полицията откри и унищожи близо половин тон канабис в Пиринско
Полицията откри и унищожи близо половин тон канабис в Пиринско
11:08 / 05.08.2025
Случаите, в които могат да удържат от пенсията ви – сумите вече са и в евро 
Случаите, в които могат да удържат от пенсията ви – сумите вече са и в евро 
16:00 / 05.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Попълване на регулатори
Зверство срещу 18-годишно момиче
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: