ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Зам.-министър: Подготовката за еврото изисква съвместни усилия
В изказването си зам.-министър Барбалов подчерта необходимостта от редовна и целенасочена комуникация между всички заинтересовани страни. "За да осигурим плавен преход считам, че трябва да се провеждат редовни срещи, за да обсъждаме възникващите въпроси, да обменяме информация, да търсим решения и да подготвим всички участници за реалните предизвикателства“, заяви той.
В рамките на заседанието Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на финансите представиха новите моменти в Закона за въвеждане на еврото в Република България, с акцент върху механизмите за наблюдение, контрол и защита на потребителите в процеса на конвертиране на цените и валутата.
Барбалов акцентира, че от изключителна важност ще бъде активното участие на Комисията за защита на потребителите, както и представителите на бизнеса и гражданските организации. "Ще разчитаме на съвместна работа, за да можем да реагираме своевременно при всеки сигнал или риск. Заедно ще изградим система, която не само да следи, но и да подкрепя хората в процеса на адаптация към новата валута“, допълни икономическият заместник-министър.
Особено внимание беше обърнато и на ролята на контролни органи, които в периода от 8 август до 8 октомври 2025 г. няма да налагат санкции, а ще издават писмени предписания при установени нарушения, съгласно процедурите, регламентирани в ключовите подзаконови актове.
След 8 октомври, същите органи ще придобият правомощия за налагане на предвидените санкции, когато се установят нарушения, свързани с въвеждането на еврото, включително при неправомерно обозначаване на цени, липса на двойно обозначение и други.
Заместник-министър Барбалов подчерта и значението на ясната и точна регулация на цените на стоки и услуги. "Важно е да се отбележи, че в рамките на приетата нормативна уредба са прецизирани категориите стоки и услуги, за които ще се следи най-стриктно за недопустими отклонения при двойното обозначаване на цените. Тези категории са ясно дефинирани и ще бъдат предмет на засилен контрол още от първия ден на процеса. Целта ни е да не се допуснат злоупотреби, както и да се осигури пълна прозрачност за потребителите“, бе категоричен той.
В подкрепа на плавния преход към еврото, Комисията за защита на потребителите, съвместно с други институции, ще организира разяснителни кампании в 165 общински центъра в страната. Инициативата е насочена към търговци, представители на бизнеса и местната власт. Ще бъдат обхванати малките населени места, където хората традиционно имат по-ограничен достъп до актуална информация. Подготвени са информационни материали. “Целта ни е да изградим доверие между бизнеса и институциите, като създадем среда за диалог. Всеки да може да постави своите въпроси, а ние да дадем ясни и точни отговори“, подчерта Барбалов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1387
|предишна страница [ 1/232 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големите пожари в Сакар и Пирин продължават да бушуват
08:08 / 06.08.2025
Пожар наложи евакуация на хотели и къмпинги в Испания
09:01 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: