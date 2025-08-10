ЗАРЕЖДАНЕ...
|Николай Костов: Аптеките се справят с двойното етикетиране, но недостигът на лекарства остава сериозен
По думите му не се наблюдава объркване сред клиентите, но той смята, че самият период е излишно дълъг, тъй като плащания в евро всъщност няма.
"Двата антибиотика, които станаха безплатни за деца до 7 години, в момента не се търсят — първо, защото са слабо познати и рядко предписвани, и второ, защото е средата на лятото, когато предписванията на антибиотици по принцип намаляват", допълни той.
Костов посочи, че мярката е добра, но за реален ефект е необходимо в списъка да бъдат включени още препарати, за да имат лекарите избор - по негови очаквания още няколко антибиотици ще бъдат добавени през есента или началото на зимата.
"Липсват над 350 лекарства — ситуацията е почти без промяна месеци, дори години. Някои медикаменти се доставят, но в изключително малки количества, което ги прави дефицитни. Има притеснения за липса и на животоспасяващи, скъпи оригинални лекарства, които често са единствени на пазара заради защитата с патенти. Тези модерни терапии българските пациенти трудно получават или нямат достъп изобщо, защото са изключително дефицитни и много търсени за реекспорт, тъй като са световнорегистрирани и интересни за пазара в целия ЕС, процесът на изнасяне е лесен", каза още Костов.
Пожарът в Пирин е локализиран!
10:37 / 08.08.2025
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
11:57 / 09.08.2025
11:57 / 09.08.2025
