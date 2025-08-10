ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерти алармират: Производителите увеличават изкуствено цените заради засилените проверки
От Икономическия и социален съвет предупредиха, че водената по-ристриктивна политика спрямо бизнеса, заради въвеждането на еврото, може да има неочаквани последици за потребителите.
Лидия Шулева, икономист и член на Икономически и социалния съвет: "Това което се заговори, че ще се регулират цените и ще бъдат замразени и така нататък доведе до това, че редица производители предварително вдигнаха цените, опасявайки се, че след това няма да могат. Когато държавата започва да се намесва в свободния пазар, резултатите в повечето случаи са отрицателни."
Според експертите, ако не бъдат взети мерки от управляващите, ще бъде засегнат изрядният бизнес, а не истинските нарушители на закона, предава БНТ.
Лидия Шулева, икономист и член на Икономически и социален съвет: "Всяка държава, която се присъединява към еврозоната, има една година. Поради факта, че ние трябваше да имаме допълнителен доклад, времето за въвеждане на еврото е по-малко от половин година. Желанието на държавата да регулира евентуалното повишение на цените доведе до един допълнителен стрес."
Затова и от съвета призовават да бъде намалена пресата върху бизнеса, за да бъдат избегнати негативните последици за потребителите, които в момента са основен източник на растеж на икономиката.
Лидия Шулева, икономист и член на Икономически и социален съвет: "Ръстът на икономиката се дължи на вътрешното потребление, тоест българинът не е спрял да пазарува и да купува, което съответно подкрепя родното производство и БНБ смята, че тази тенденция ще продължи и следващите месеци."
Затова и експертите съветват отново да бъде променен Законът за еврото след ваканцията на депутатите.
Междувременно стана ясно, че цените на стоките и услугите, предлагани от големи международни онлайн компании, ще може да са само в една валута, което ще ги постави в по-изгодна позиция от българските сайтове, сигнализираха от онлайн бранша.
Петър Илиев, ръководител на екипа за работа с клиенти на дигитална агенция: "Има големи пропуски в Закона, които няма да могат да се прилагат за големите онлайн търговци от чужбина. От тази гледна точка такива компании няма да могат да бъдат контролирани и рестриктирани по смисъла на Закона. Това ще им даде предимство спрямо българските търговци."
От Комисията за защита на потребителите обясниха, че действително ще бъде така
"Българските закони действат единствено на територията на Република България и ако даден търговец няма регистрация в страната ни, то няма как да бъде принуден да спазва изискванията на Закона за въвеждането на еврото в България за двойното обозначаване на цените."
От комисията отрекоха и информацията, според която има проблем с онлайн обозначаването на цените в лева и евро в рекламите.
