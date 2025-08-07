ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Търговец: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Цената в лева на повечето плодове и зеленчуци по пазарите в големите градове вече е преизчислена и в евро. Въпреки това двойното обозначение продължава да обърква купувачите, предаде БНТ.
Милена Минчева, производител и търговец: "Имаме още 3-4 етикета общо взето, които така съпътстване на стоки, които са преоценени при нас, които на тях нямаме още преетикетиране. Касовите апарати, нашият софтуер вече е сложен, но предполагам, че може би ще има фирми, които ще останат още с непроменен. Физически е невъзможно всички фирми да се обхванат. Хубаво е да има удължаване на срока, защото хората още не всички са свикнали. Има обекти, които са с много артикули. Все пак за това трябва време."
Според думите на Кунчо Кунчев, управител на "Общински пазари" в Русе, търговците вече са готови за промяната.
Кунчо Кунчев, управител на "Общински пазари" в Русе: "Дори да е земеделски производител или търговец, няма кой знае колко много артикула или земеделска продукция, различни видове, която да изисква много работа по преетикитирането. Готови са търговците. По всички търговски маси наистина има двойни цени в евро и в лева. Друг е въпросът вече с настройките на касови апарати и т.н. Там имаме наистина и ние като общинската фирма, която стопанисва пазарите в града, имаме наистина проблеми, защото малко трудно вървят нещата, но като цяло на пазара вече има и двете цени."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1379
|предишна страница [ 1/230 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мълния удари къща в село край Кочериново
10:08 / 05.08.2025
Снимаха 36 шофьори в аварийната лента на АМ "Струма"
11:43 / 05.08.2025
Полицията откри и унищожи близо половин тон канабис в Пиринско
11:08 / 05.08.2025
Случаите, в които могат да удържат от пенсията ви – сумите вече са и в евро
16:00 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: