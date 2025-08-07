Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Търговец: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:54Коментари (0)65
© БНТ
Ден преди крайния срок, в който всички стоки у нас трябва да бъдат обозначени с цени в двете валути, търговци масово сменят етикетите.

Цената в лева на повечето плодове и зеленчуци по пазарите в големите градове вече е преизчислена и в евро. Въпреки това двойното обозначение продължава да обърква купувачите, предаде БНТ.

Милена Минчева, производител и търговец: "Имаме още 3-4 етикета общо взето, които така съпътстване на стоки, които са преоценени при нас, които на тях нямаме още преетикетиране. Касовите апарати, нашият софтуер вече е сложен, но предполагам, че може би ще има фирми, които ще останат още с непроменен. Физически е невъзможно всички фирми да се обхванат. Хубаво е да има удължаване на срока, защото хората още не всички са свикнали. Има обекти, които са с много артикули. Все пак за това трябва време."

Според думите на Кунчо Кунчев, управител на "Общински пазари" в Русе, търговците вече са готови за промяната.

Кунчо Кунчев, управител на "Общински пазари" в Русе: "Дори да е земеделски производител или търговец, няма кой знае колко много артикула или земеделска продукция, различни видове, която да изисква много работа по преетикитирането. Готови са търговците. По всички търговски маси наистина има двойни цени в евро и в лева. Друг е въпросът вече с настройките на касови апарати и т.н. Там имаме наистина и ние като общинската фирма, която стопанисва пазарите в града, имаме наистина проблеми, защото малко трудно вървят нещата, но като цяло на пазара вече има и двете цени."

Още по темата: общо новини по темата: 1379
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
06.08.2025 »
05.08.2025 »
05.08.2025 »
предишна страница [ 1/230 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
15:10 / 05.08.2025
Мълния удари къща в село край Кочериново
Мълния удари къща в село край Кочериново
10:08 / 05.08.2025
Дияна Русинова за светофара в Кресна: Когато искаш да не решиш даден проблем, правиш това
Дияна Русинова за светофара в Кресна: Когато искаш да не решиш даден проблем, правиш това
10:09 / 05.08.2025
Разгоряло се е още едно огнище над село Плоски, два хеликоптера участват в гасенето
Разгоряло се е още едно огнище над село Плоски, два хеликоптера участват в гасенето
14:08 / 05.08.2025
Снимаха 36 шофьори в аварийната лента на АМ "Струма"
Снимаха 36 шофьори в аварийната лента на АМ "Струма"
11:43 / 05.08.2025
Полицията откри и унищожи близо половин тон канабис в Пиринско
Полицията откри и унищожи близо половин тон канабис в Пиринско
11:08 / 05.08.2025
Случаите, в които могат да удържат от пенсията ви – сумите вече са и в евро 
Случаите, в които могат да удържат от пенсията ви – сумите вече са и в евро 
16:00 / 05.08.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Природни стихии
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: