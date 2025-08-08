ЗАРЕЖДАНЕ...
|След влизането на двойните цени: Има ли "скрито поскъпване" на хранителните продукти?
Рискове от "скрито поскъпване"
Според Пейо Майорски, председател на "Асоциация за защита на потребителите", липсата на двойни етикети и некоректното им изписване крият рискове. "Най-голямото ни притеснение е възможността за нелоялно закръгляване на цените в полза на търговеца, което на практика е скрито поскъпване", коментира той.
Майорски даде съвет на потребителите да бъдат изключително бдителни и сами да проверяват дали превалутирането е извършено по официалния курс. Той допълни, че много от търговците на пазарите, особено производителите, все още не са добре информирани за задълженията си, което налага по-активна разяснителна кампания от страна на държавата.
До 8 октомври контролните органи ще налагат само предупреждения, но след тази дата нарушителите ще бъдат глобявани. Пазарът е спокоен, цените се движат от сезона, а не от еврото
Въпреки притесненията от спекула, данните от тържищата на едро показват, че пазарът на основни хранителни стоки остава стабилен и се влияе основно от обичайните сезонни фактори.
"Няма никакви индикации, че въвеждането на еврото влияе на цените в момента. Пазарът работи по нормален пазарен механизъм, базиран на търсенето и предлагането", заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, по NOVA NEWS.
Според данните на комисията за последните две седмици се наблюдава:
Поскъпване при доматите (10.17%), краставици (9.14%), лимоните (7.01%) и кайсиите (7.05%). Увеличението се дължи на по-слабо предлагане, породено от горещините и проблеми с реколтата.
Поевтиняване при дините (-2.90%) поради добра реколта и силно предлагане.
Стабилни цени при картофите, докато при основните хранителни продукти като захар и свинско месо дори се отчита лек спад спрямо миналата година.
"Всички тези изменения са резултат от климата, предлагането и логистиката. Това е нормална пазарна динамика, а не някакъв спекулативен процес, свързан с еврото", категоричен е Иванов.
Какво предстои?
Експертите са единодушни, че потребителите трябва да останат активни участници в пазарния процес. Това означава да сравняват цените, да търсят най-изгодните оферти и да сигнализират за нередности. Докато властите имат отговорността да контролират некоректните търговци, най-силният регулатор остава потребителският избор. Ако дадена стока е с неоправдано висока цена, намаляването на търсенето е най-ефективният начин тя да бъде върната към нормалните си нива.
