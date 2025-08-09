ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Бурканбанк" ще бъде поставен на изпитание заради влизането ни в еврозоната
При влизането ни в еврозоната обмяната на пари в брой ще е възможна без такса както в банките, така и в офисите на "Български пощи". В някои клонове можете и сега да смените стотинките за банкноти, но има условия – стотинките трябва да сортирани по 1, 2, 5 и т.н.
За да не харчим пари на вятъра за такси, банкерът Левон Хампарцумян съветва "Бурканбанк" да остане непокътнат до 1 януари.
"Когато въведем еврото, ще има период 6 месеца, в които тази обмяна ще бъде без пари. Затова всички казват не бързайте предварително", обясни Хампарцумян.
Един от хората, които не са бързали е Краси. Наскоро намерил скритите си спестявания от 90-те години на миналия век. В ръцете си държи 6000 лева. Звучи много, но преди 30 години били нищо.
"Тогава беше девалвация на лева и затова са такива големи пари. Тези пари вече стават само за колекция. Аз съм могъл да ги сменя, но срокът е минал отдавна. В гардероба бяха мушнати между пуловери, дрехи, ето с това портмоне", разказва Краси пред NOVA.
И преди, и след еврозоната с парите от бурканите по закон можем да платим всичко.
"Има отмъщения. Например когато някой плаща глоби в дребни монети. Те са част от парите в обращение и не могат да ги откажат", казва Левон Хампарцумян.
