ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Трима пияни шофьори изтрезняват в кюстендилския арест
В ареста на Районно управление - Кюстендил е задържан 47-годишен мотоциклетист за управление след употреба на алкохол. Проверката е извършена на пътя село Богослов – Кюстендил. Дрегерът е отчел резултат 1.3 промила алкохол в издишания въздух.
Полицаи от Районно управление - Бобов дол са задържали 51-годишен водач на лек автомобил за управление след употреба на алкохол. Дрегерът е отчел резултат 1.31 промила, автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване. Проверката е извършена на пътя Кюстендил – Дупница.
По случаите са образувани бързи полицейски производства, уведомена е прокуратурата.
В Районно управление - Кюстендил е образувано досъдебно производство за притежание на наркотично вещество – от дома на 60-годишен мъж е иззето растение канабис. За случая е уведомена прокуратурата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 88
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
11:57 / 09.08.2025
Кюстендилци с бонус почивен ден за август
16:12 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: