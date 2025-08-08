ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Каналджии и пияни шофьори ще плащат стойността на чуждата кола, с която са извършили деянието
Това предвиждат част от промените в Наказателния кодекс (НК), публикувани от Министерството на правосъдието за обществено обсъждане.
Нормативните промени са в отговор на решението на Конституционния съд (КС) от 17 юли 2025 г., с което съдът обяви за противоконституционни разпоредбата на чл. 280, ал. 5 от НК – в цялост, и тази на чл. 281, ал. 4 – в частта "или се налага глоба в размер на пазарната стойност на превозното средство в лева, ако не е негова собственост“, като определи текстовете за невъзможни за прилагане. В същото решение мнозинството на КС отказа да отмени отнемането на превозните средства на пияни и дрогирани водачи.
Проектозаконът допълва Общата част на НК в чл. 53 с нова ал. 2. Така се дава възможност на законодателя в случаите, в които предмет или средство на престъплението се явява чуждо имущество, да предвижда в тежест на виновния да се присъжда неговата равностойност.
Целта е "да се спази конституционният принцип на равенство на гражданите пред закона. В противен случай лицата, извършили едно и също по вид престъпно деяние, ще се третират по различен начин единствено според това дали моторното превозно средство е собственост на дееца или на друго лице“, се казва в мотивите към проекта.
По отношение на квалифицираните случаи на непредпазливо причиняване на смърт или телесна повреда при катастрофа се предлага съдът да може да отнеме в полза на държавата превозното средство, ако принадлежи на виновния, а ако не е негова собственост – да може да присъжда равностойността му.
Приложението на тази мярка за въздействие ще е задължително при шофиране след употреба на алкохол над съответната концентрация или на наркотични вещества.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 87
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големите пожари в Сакар и Пирин продължават да бушуват
08:08 / 06.08.2025
Пожар наложи евакуация на хотели и къмпинги в Испания
09:01 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: