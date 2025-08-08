ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Най-големият пожар в последните 50 години във Франция е овладян
Стотици пожарникари се включиха в операциите по спирането на огнените стихии.
Огромен пожар в южния френски департамент Од изпепели над 17 000 хектара земя - площ, по-голяма от тази на Париж. Стихията отне живота на един човек, рани 13 души и унищожи десетки домове.
Около 2000 пожарникари продължават да дежурят на терен, въпреки че пожарът беше обявен за овладян в четвъртък вечерта.
"Пожарът няма да бъде обявен за окончателно потушен още няколко дни", предупреди префектът на департамента, Кристиан Пуже. "Остава още много работа".
Властите забраниха достъпа до горите, опустошени от пожара, поне до неделя.
Според тях пътищата в засегнатата зона остават твърде опасни заради паднали електрически кабели и други рискове.
Префектът Кристиан Пуже заяви, че около 2000 души, които бяха евакуирани заради пламъците, все още не са допуснати обратно в домовете си.
Стотици хора пренощуват в училищни физкултурни салони и читалища в различни населени места в региона.
Най-мащабният пожар в Средиземноморска Франция от поне 50 години
Според правителствени наблюдатели това е най-големият пожар в Средиземноморския регион на Франция от най-малко 50 години. Южната част на страната страда повече от останалите райони при горски пожари.
По данни на властите в близкия град Нарбон, в пика на разпространението си пламъците са изпепелявали около 1000 хектара земя на час.
Два поредни дни със силни и променливи ветрове допълнително затрудниха овладяването на пожара и направиха поведението му непредвидимо.
Сред жертвите е 65-годишна жена, която отказала да бъде евакуирана и била открита мъртва в опожарения си дом. Ранени са 13 души, като 11 от тях са пожарникари.
Безпрецедентна катастрофа
Пожарът е "катастрофа в невиждан мащаб", заяви премиерът Франсоа Байру в сряда по време на посещение в засегнатия регион.
"Това, което се случва днес, е свързано с глобалното затопляне и с настъпилата суша", подчерта Байру.
Министърът на околната среда Анес Панйе-Рюнашe написа в социалната мрежа X в четвъртък, че това е най-големият пожар във Франция от 1949 година насам.
Франция вече е преживяла около 9 000 горски пожара това лято, основно в близост до Средиземноморското крайбрежие.
Департамент Од, който е най-засегнат от настоящия пожар, отчита нарастване на опожарените площи през последните години - тенденция, утежнена от ниските валежи и изкореняването на лозята, които в миналото са действали като естествена бариера срещу разпространението на огъня.
В Сен-Лоран-дьо-ла-Кабрерис - селото, най-силно пострадало от пожара - в четвъртък се издигаше гъст дим от боровите хълмове над лозята, където сухата трева все още тлееше.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1235
|предишна страница [ 1/206 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големите пожари в Сакар и Пирин продължават да бушуват
08:08 / 06.08.2025
Пожар наложи евакуация на хотели и къмпинги в Испания
09:01 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: