ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|МВнР с важна информация за българите в Калифорния
Функционира евакуационен медицински център за пострадали и бедстващи граждани на следния адрес:
College of the Canyons, East Gymnasium in Santa Clarita,
26455 Rockwell Canyon Road,
Santa Clarita, CA 91355.
Не се съобщава за затворени или блокирани пътни артерии следствие на пожара.
Информация за евакуации и за статуса на пожара се публикува в реално време на Canyon Fire Update.
МВнР препоръчва на българските граждани, намиращи в засегнатите райони, стриктно да следват инструкциите и препоръките на местните власти и да се въздържат от пътуване в зони близост до горските пожари, освен в неотложни случаи.
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис на следните телефонни номера:
+1 310 478 6700 и дежурен телефон в извънработно време: +1 310 437 3606.
Сигнали може да се подават и на имейл: Consulate.LosAngeles@mfa.bg
--------------------
Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56, +359 893 339 616 или на имейл: Consulate.LosAngeles@mfa.bg
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1236
|предишна страница [ 1/206 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Пирин е локализиран!
10:37 / 08.08.2025
Стабилно финансово състояние и ръст на приходите, отчита Благоевград
21:30 / 07.08.2025
България първа в ЕС внедри нова версия на митническа информационна система
14:03 / 07.08.2025
Затруднено е движението в Кресненското дефиле заради катастрофа
09:18 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: