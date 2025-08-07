Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
NYP: И Тръмп има условие за срещата си с Путин
Автор: ИА Фокус 20:35Коментари (2)76
©
Президентът Тръмп ще се срещне с руския президент Владимир Путин само ако руският му колега се срещне и с украинския президент Володимир Зеленски, твърди New York Post. "Путин трябва да се срещне със Зеленски, за да се състои срещата“, е заявил пред The Post представител на Белия дом. "Все още не е определено мястото.“

В четвъртък Москва заяви, че Москва и Вашингтон са се споразумели "по принцип“ да проведат среща на четири очи между Путин и Тръмп – часове след като последният заяви, че все още не е сигурен дали Кремъл "го подслушва“.

"Беше постигнато принципно споразумение за провеждането на двустранна среща на върха в близките дни, тоест среща между президента Владимир Путин и Доналд Тръмп“, заяви помощникът на Путин Юрий Ушаков, твърдейки, че това е станало "по предложение на американската страна“.

Всъщност Белият дом не е потвърдил двустранна среща, нито я е споменал по време на пресконференция в сряда, на която говори за възможна тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна. Все пак Тръмп не беше прекалено оптимистичен относно перспективата за тристранна среща на брифинга, като отбеляза, че "вече е бил разочарован“ от обещанията на Москва да постигне мир.

Още по темата: общо новини по темата: 3644
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
05.08.2025 »
05.08.2025 »
предишна страница [ 1/608 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Сменихме един демент с друг, които на всичкото отгоре и има близки приятелски отношения в минало сегашно време с Ебщеин башка историите с принц Хари,башка историите с известни актьори и елитни личности
+1
 
 
Чакаме санкциите пухчо.Ултиматоми се дават когато си силен,в случая си поредния дърт пръдльо
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
15:10 / 05.08.2025
Мълния удари къща в село край Кочериново
Мълния удари къща в село край Кочериново
10:08 / 05.08.2025
Дияна Русинова за светофара в Кресна: Когато искаш да не решиш даден проблем, правиш това
Дияна Русинова за светофара в Кресна: Когато искаш да не решиш даден проблем, правиш това
10:09 / 05.08.2025
Разгоряло се е още едно огнище над село Плоски, два хеликоптера участват в гасенето
Разгоряло се е още едно огнище над село Плоски, два хеликоптера участват в гасенето
14:08 / 05.08.2025
Снимаха 36 шофьори в аварийната лента на АМ "Струма"
Снимаха 36 шофьори в аварийната лента на АМ "Струма"
11:43 / 05.08.2025
Полицията откри и унищожи близо половин тон канабис в Пиринско
Полицията откри и унищожи близо половин тон канабис в Пиринско
11:08 / 05.08.2025
Случаите, в които могат да удържат от пенсията ви – сумите вече са и в евро 
Случаите, в които могат да удържат от пенсията ви – сумите вече са и в евро 
16:00 / 05.08.2025
Актуални теми
Зверство срещу 18-годишно момиче
Войната в Украйна
Пожари 2025
Колективната отбрана на Европа
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: