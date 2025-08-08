ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лукашенко коментира бъдещия си наследник - няма да се кандидатира за нов президентски мандат
Лукашенко също така посочва, че не вижда в по-малкия си син Николай наследник на президентския пост. "Не, той не е наследник... Не, не, не. Попитай го – можеш да го обидиш много с това“, заявява той.
Лукашенко пред Time: Ще последва ядрен отговор в случай на военна агресия срещу Беларус
Държавният глава допуска, че следващият президент на Беларус може да бъде човек, който ще води малко по-различна политика. "Само да не започва веднага да разрушава всичко, а да прави като мен – да се опира на раменете на силните, на това, което има, и спокойно да развива страната, за да не има тази революционна промяна. А ако убеди обществото, че трябва да се върви към някакво друго състояние, за Бога", коментира президентът.
70-годишният Лукашенко, често наричан "последният диктатор на Европа“, управлява Беларус от 1994 г.
Много от неговите политически опоненти са хвърлени в затвора или са избягали в чужбина.
На изборите през 2020 г. Лукашенко бе обявен за победител с 80% от гласовете. Това предизвика обвинения в измама при гласуванетo, месеци на протести и жестоки репресии, довели до 65 000 ареста.
На последните избори през януари тази година Лукашенко спечели с 87,6 % от гласовете.
