Кремъл: Путин и Тръмп ще се срещнат 
Автор: Вилислава Ветренска 12:56
©
Постигнато е споразумение американският президент Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин да се срещнат "през следващите дни". Това е потвърдил висшият помощник на Кремъл Юрий Ушаков според руската държавна медия РИА Новости, цитирана от CNN.

Страните са започнали да работят по подготовката.

Мястото на провеждането на срещата между лидерите на САЩ и Русия е съгласувано, поясни Ушаков.

"Ще го обявим до няколко дни. Идната седмица е обозначена като ориентир, но е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката на срещата", каза съветникът, цитиран от ТАСС.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви снощи, че Тръмп е готов за среща с Путин и с президента на Украйна Владимир Зеленски.

