Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Fox News научи евентуалната дата за срещата Тръмп-Путин
Автор: ИА Фокус 14:53Коментари (1)92
©
Срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин може да се състои още следващия понеделник, 11 август, съобщават двама източници пред Fox News.

Едно от обсъжданите места за среща на лидерите е Рим, посочва американската медия.

Освен столицата на Италия, са обсъждани и други места за среща на Тръмп с Путин в Европа.

Източниците на американската телевизия също не изключват, че преговорите могат да се състоят по-късно от понеделник, но ще са в рамките на следващата седмица.

По-рано на 8 август бе съобщено, че лидерите на САЩ и Русия могат да се срещнат в една от арабските страни.

На 6 август специалният представител на президента на САЩ Стив Уилкоф се срещна с Владимир Путин в Москва. Доналд Трамп впоследствие заяви, че Уилкоф е постигнал "значителен напредък“ по време на преговорите.

По-късно Трамп посочи, че има голяма вероятност да се срещне лично с руския президент "много скоро“. Той също така изрази надежда, че в близко бъдеще могат да се състоят и тристранни преговори с участието на президента на Украйна.

Още по темата: общо новини по темата: 3646
08.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
предишна страница [ 1/608 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Fox, която доброволно изплати 0млн. обезщетение за разпространение на неверно твърдение за "откраднати" избори (Байдън срещу Тръмп)
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големите пожари в Сакар и Пирин продължават да бушуват
Големите пожари в Сакар и Пирин продължават да бушуват
08:08 / 06.08.2025
Остри критики към шведския премиер: Консултирал се с ChatGPT за политиката си
Остри критики към шведския премиер: Консултирал се с ChatGPT за политиката си
14:41 / 06.08.2025
Най-модерната и съвременна апаратура в България е в гоцеделчевската болница
Най-модерната и съвременна апаратура в България е в гоцеделчевската болница
20:08 / 06.08.2025
Кърмещите майки имат здрави бебета и по-рядко търсят лекарите, според експерти
Кърмещите майки имат здрави бебета и по-рядко търсят лекарите, според експерти
20:10 / 06.08.2025
Тялото на мъж, изчезнал преди 28 години, беше открито в топящ се ледник в Пакистан
Тялото на мъж, изчезнал преди 28 години, беше открито в топящ се ледник в Пакистан
13:13 / 06.08.2025
Пожар наложи евакуация на хотели и къмпинги в Испания
Пожар наложи евакуация на хотели и къмпинги в Испания
09:01 / 06.08.2025
Шофьор с 3 фиша за едно и също нарушение, щракнали го за моментна скорост с тринога в София
Шофьор с 3 фиша за едно и също нарушение, щракнали го за моментна скорост с тринога в София
17:02 / 06.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Катастрофи в България
България в еврозоната
Пожари 2025
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: