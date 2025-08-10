Новини
Експерт за ChatGPT: Дава прилив на идеи, но ако прекалиш - идва срив
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:23
©
ChatGPT e по-харесван от Google у нас. Това показват последните проучвания. Изкуственият интелект става все по-предпочитан от българите за въпроси и съвети по всякакви теми. 

Учениците от частно международно училище "Свeти Георги" познават добре изкуствения интелект и казват, че го използват разумно.

"Той е моят Google, отговорите на въпросите излизат много по-бързо", посочи предимството Кристина Бояджиева.

"Не винаги предоставят вярна информация, понякога ми се е случвало да виждам нещо, което знам, че не е вярно", предупреди Ния Бекярова.

"Доста пъти съм го хващала да ми дава неточни отговори, затова гледам източните на информация", сподели Албена Любомирова.

"ChatGPT има голям потенциал да се развие и как с повече корекции и инвестиции, за да стане много по-добре", добави пред Bulgaria ON AIR Ивон Радкова.

Докато подрастващите все още са по-плахи в употребата на ChatGPT, то той става все по-приложим и в бизнеса.

"Като енергийна напитка за маркетолозите - дава прилив на идеи, но ако прекалиш - идва срив", каза собственик на дигитална маркетинг агенция Йордан Романов.

Има професии, които обаче са застрашени от дигиталната еволюция, посочват от Microsoft. Сред тях - анализатори, политолози, историци. 

Според студента по изкуствен интелект в Харвард Теодор Малчев, бъдещето на AI е много трудно предсказуемо: "Ще става все по-добър в креативни задачи като креативно писане, рисуване, затова ще трябва все повече да се научаваме как да боравим",

На този фон, проучване на Станфорд съветва за умерена употреба на иновацията, тъй като крие рискове за психическото здраве на човека.

