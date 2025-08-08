ЗАРЕЖДАНЕ...
|Християн Петков: Изкуственият интелект не може да замести физическия труд
"Технологията тепърва еволюира. Постоянно сме свидетели на нови неща, които се случват. Трябва да свикнем, че светът се променя. Внедрени са във всякакви работни процеси. Човешката намеса става по-малко. Вече 100 години сме свидетели на какви ли не иновации, които влияят на нашата работа. Всяко нововъведение умножава в пъти напредъка на нашата работа, но във всички сектори има недостиг на кадри", анализира Християн Петков - оперативен мениджър в компания за набиране на кадри.
Той поясни, че физическият труд е все по-липсващ, а младите хора имат все по-малък интерес към традиционните физически дейности.
Петков посочи, че при актуалните предложения за работа няма изрично изискване хората да умеят да работят с изкуствен интелект. Очаква се като даденост хората да могат да работят с новите технологии.
40-50 са позициите в цялата страната за разработване на изкуствен интелект, стана ясно от думите на госта на Bulgaria ON AIR.
Младите са по-лесно адаптивни, постоянно са облъчвани от нововъведения и са свикнали, че нещата се променят бързо, усвояват по-лесно новите технологии, уточни Петков.
"Изкуственият интелект е технология, обучителни модели, които работят с наличната информация в интернет пространството. Всякакви дейности, свързани с анализ и представяне на информацията под някакъв вид, са застрашени. Изкуственият интелект не може да замени всичко, което историкът прави", каза още събеседникът.
По думите му практиката показва, че AI подпомага много нашата дейност, но не може да ни замени напълно.
"Където работим с ръцете си и извършваме физически труд, в момента няма начин той да се внедри масово", категоричен е Петков.
Новото е, че напоследък се появяват позиции, свързани с етиката при използването на AI и защитата на личните данни.
"Да, някои от нашите дейности ще замрат и ще се видоизменят, а от нас ще се изисква лек напън да се преквалифицираме", изтъкна Петков.
