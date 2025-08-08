Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Християн Петков: Изкуственият интелект не може да замести физическия труд
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:22Коментари (0)69
© Bulgaria ON AIR
Постоянно се говори, че редица професии са под заплаха заради изкуствения интелект (AI). Колко реална е тази заплаха?

"Технологията тепърва еволюира. Постоянно сме свидетели на нови неща, които се случват. Трябва да свикнем, че светът се променя. Внедрени са във всякакви работни процеси. Човешката намеса става по-малко. Вече 100 години сме свидетели на какви ли не иновации, които влияят на нашата работа. Всяко нововъведение умножава в пъти напредъка на нашата работа, но във всички сектори има недостиг на кадри", анализира Християн Петков - оперативен мениджър в компания за набиране на кадри.

Той поясни, че физическият труд е все по-липсващ, а младите хора имат все по-малък интерес към традиционните физически дейности.

Петков посочи, че при актуалните предложения за работа няма изрично изискване хората да умеят да работят с изкуствен интелект. Очаква се като даденост хората да могат да работят с новите технологии.

40-50 са позициите в цялата страната за разработване на изкуствен интелект, стана ясно от думите на госта на Bulgaria ON AIR.

Младите са по-лесно адаптивни, постоянно са облъчвани от нововъведения и са свикнали, че нещата се променят бързо, усвояват по-лесно новите технологии, уточни Петков.

"Изкуственият интелект е технология, обучителни модели, които работят с наличната информация в интернет пространството. Всякакви дейности, свързани с анализ и представяне на информацията под някакъв вид, са застрашени. Изкуственият интелект не може да замени всичко, което историкът прави", каза още събеседникът.

По думите му практиката показва, че AI подпомага много нашата дейност, но не може да ни замени напълно.

"Където работим с ръцете си и извършваме физически труд, в момента няма начин той да се внедри масово", категоричен е Петков.

Новото е, че напоследък се появяват позиции, свързани с етиката при използването на AI и защитата на личните данни.

"Да, някои от нашите дейности ще замрат и ще се видоизменят, а от нас ще се изисква лек напън да се преквалифицираме", изтъкна Петков.


Още по темата: общо новини по темата: 49
06.08.2025 »
04.08.2025 »
02.08.2025 »
02.08.2025 »
02.08.2025 »
01.08.2025 »
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големите пожари в Сакар и Пирин продължават да бушуват
Големите пожари в Сакар и Пирин продължават да бушуват
08:08 / 06.08.2025
Най-модерната и съвременна апаратура в България е в гоцеделчевската болница
Най-модерната и съвременна апаратура в България е в гоцеделчевската болница
20:08 / 06.08.2025
Остри критики към шведския премиер: Консултирал се с ChatGPT за политиката си
Остри критики към шведския премиер: Консултирал се с ChatGPT за политиката си
14:41 / 06.08.2025
Кърмещите майки имат здрави бебета и по-рядко търсят лекарите, според експерти
Кърмещите майки имат здрави бебета и по-рядко търсят лекарите, според експерти
20:10 / 06.08.2025
Тялото на мъж, изчезнал преди 28 години, беше открито в топящ се ледник в Пакистан
Тялото на мъж, изчезнал преди 28 години, беше открито в топящ се ледник в Пакистан
13:13 / 06.08.2025
Пожар наложи евакуация на хотели и къмпинги в Испания
Пожар наложи евакуация на хотели и къмпинги в Испания
09:01 / 06.08.2025
Шофьор с 3 фиша за едно и също нарушение, щракнали го за моментна скорост с тринога в София
Шофьор с 3 фиша за едно и също нарушение, щракнали го за моментна скорост с тринога в София
17:02 / 06.08.2025
Актуални теми
Тол камерите вече снимат нарушители и глобяват заедно с МВР
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Изкуствен интелект
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: