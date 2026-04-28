Асоциация за управление на вземания (АУВ) обвини МВР в несправедливо уронване на престижа на сектора.

Те изпратиха официално становище до министъра на вътрешните работи в отговор на публикация, качена на сайта на МВР на 24.04.2026 г., която описва практиките за управление на вземания като масово неправомерни.

Според АУБ секторът работи законно и подлежи на строги регулации. Дружествата за управление на вземания извършват своята дейност на напълно законово основание, подлежат на сериозна регулация, в т. ч. на лицензиране от БНБ и на допълнителен контрол, упражняван от КЗП.

ФОКУС публикува останалата част от становището:

Подкрепяме усилията за информираност на гражданите относно техните права. В същото време считаме, че представената информация е едностранчива, тъй като:

· не отчита реалните задължения на гражданите, които имат такива;

· не информира за последиците от неизпълнение на финансовите задължения на гражданите;

· създава впечатление, че избягването на контакт с кредитора по повод на задължението и/или неизвършване на плащания за неговото погасяване, следва да бъде толерирано.

Дружествата за управление на вземания активно работят за:

· постигане на извънсъдебни споразумения – с цел оптимизиране на разходите за гражданите;

· разсрочване на задължения;

· намаляване на дължимите суми при определени условия;

· избягване на оскъпяващи съдебни и изпълнителни производства.

Асоциацията категорично застава срещу незаконни действия. Заплахи, заблуждаване, представяне за държавни органи или неправомерен натиск са нарушения, които трябва да се санкционират. Но тези случаи трябва да се разглеждат индивидуално, не да се използват за обобщаващи обвинения срещу целия бранш.

Призоваваме за обективен и балансиран публичен диалог, използване на проверими данни при публични изявления и сътрудничество между институции и браншови организации с цел защита както на потребителите, така и на правовия ред.

АУВ е гарант за етичните политики на своите членове. Членството в структурата е категорично обвързано с приемането и спазването на Етичен кодекс, а членовете работят по строго определени етични норми и правила.

Асоциацията е и член на FENCA – водещата европейска организация, представляваща сектора за управление на вземания, събиране и закупуване на дългове – практиките на членовете у нас са в пълно съответствие с признатите европейски норми и стандарти, се казва още встановището.