Започва безплатно обучение на майстори от цялата страна. Идеята идва от най-новото приложение за отсяване на качествени майстори на пазара Fix-app. В обрователния процес ще се включат големи строителни предприемачи и популярни компании.

Според статистика на Fix-app, средната възраст на най-активните специалисти в ремонтната дейност у нас е между 25 и 35 години, като много от тях имат други професии и използват възможността да печелят допълнително. Най-често “специалистите по ремонти" мамят в ценообразуването. Това се случва при 80% от тези на свободна практика или така наречените фрийлансъри.

Безплатните обучения стартират от столицата и ще обиколят градовете София, Пловдив, Бургас и други.

Целта е да се въведе ред в хаотичния в момента пазар на експерти, често базиран на сивата икономика. По този начин ще се регулират честите измами и изнудвания в сектора.

Обученията ще учат майсторите не само на технически подобрения в работата, използване на правилни инструменти и напреднали технологии, но и ще акцентират на правилната и градивна комуникация с клиента, справедливите и регулирани ценообразувания, необходимостта и начините за специализиране в определени области и други. Образователните занимания ще се водят от предприемачи, представители на големи строителни фирми, популярни компании за консумативи за ремонти, имотни консултанти и други.

Записванията от желаещи ще става чрез приложението Fix, а ограничения в бройката няма да има.

Идеята за безплатните обучения се ражда покрай масовата безредица и измами в сектора, както от липсата на легитимност на майсторите, липсата на документи, които доказват специализацията им, сивия сектор, в който попада професията. Освен това, с нарастването на интереса към закупуване на имоти у нас, нараства и търсенето на ремонтни услуги, което заварва изпълнителите неподготвени и провокира възможности за чести измами и спекулации от страна на майсторите.