Кабинетът облекчава земеделците при сключването на еднодневни трудови договори

Кабинетът сваля административната тежест при сключването на еднодневни трудови договори. Това обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на брифинг в министерството.



"Най-накрая сме решили един проблем, който десетки години не беше разрешаван - този за еднодневните трудови договори", каза той.



И продължи: "Започнахме общественото обсъждане през месец май. Тази месец бяха публикувани измененията в "Държавен вестник". Най-накрая селскостопанските производители ще могат да си отдъхнат и да имат видима подкрепа от страна на държавата".



Министър Гуцанов бе категоричен, че това е мярка, с която бизнесът ще бъде осветлен.



"По този начин трябва да има едно управление и реалната икономика. Неща, които дълго години са мъчили селскостопанските производители, слава Богу, есенната беритба няма да ги тормозят", заяви той.



Промените в еднодневните трудови договори ще улесни процедурите за наемане на работна ръка. През 2024 година са сключени 230 хил. еднодневни трудови договори. Облекченията ще подпомогнат бизнеса.



"Мащабите са огромни. До този момент са подписани 135 хил. еднодневни трудови договори", посочи социалният министър.



Той заяви, че Инспекцията на труда ще продължи да прави проверки. По думите му през тази година се отчита спад на нарушенията.



"Към момента има около 8 хиляди нарушения и над 100 случая без трудови договори. Една трета са по-малко в сравнение с миналата година. Нарушенията сериозно намаляват. Проверките ще продължат", обяви той.