ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Правителството отговори на Радев за държавните имоти
Основна задача на Програмата е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи. Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри Програмата. С цел да бъдат избегнати всякакви допълнителни спекулации публикуваме писмото, с което решението на МС от 07.08.2025г. е изпратено до Народното събрание.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИСЕЛОВА,
На основание чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България, приложено изпращаме Решение № 536 на Министерския съвет от 2025 г., с което се предлага на Народното събрание (НС) да разгледа и одобри Програма за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, приета с Решение № 289 на Министерския съвет от 8 май 2025 г. (Програмата), както и да приеме решение, с което до одобряването ѝ да не се извършват разпоредителни действия с държавни недвижими имоти в полза на трети лица, освен за нуждите на държавни органи, агенции и комисии, общини и публични предприятия.
Предложението, приетата Програма да се разгледа от НС, цели постигане на политически консенсус за ефективно упражняване правото на собственост върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия в обществен интерес.
През последните десетилетия се наблюдава акумулиране на загуба при управлението на такива имоти, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи. За голяма част от имотите и правата върху тях липсват актове за собственост и актуални идентификационни данни.
С приетата програма, МС си поставя задача тези процеси да бъдат оптимизирани, в т.ч. чрез изясняване на фактическото положение, правен режим и статут на притежаваните от държавата недвижими имоти.
За целта беше изискана информация, която и към настоящия момент е в процес на попълване и детайлизиране по вид, местонахождение, документна обезпеченост и други характеристики на имотите. Индикативният списък на имоти – държавна собственост, нуждата от които е отпаднала e базиран на подадена от ведомствата и областните управители първоначална информация, отразена в раздел "Изходни данни“ на Програмата. Необходимо е да се уточни, че отпадналата необходимост е изходна информация от преценката на субекта, който я предoставя. Дали такъв имот или права върху него ще удовлетворят друга публична потребност е последващ процес, който ангажира общини, публични предприятия и ведомства. Индикативната бройка подлежи на постоянна актуализация и систематизация, с оглед на коректното отразяване и прецизиране на окончателната информация.
Пълнотата на тази информация ще даде възможност на настоящото и следващи правителства ефективно и с необходимия обществен контрол да управляват такива активи, за задоволяване на обществени потребности и нуждите на общини, ведомства и институции, както и при предоставяне на публични услуги, обезщетения при отчуждителни действия и разпореждане в предвидените от закона случаи.
Самата Програма няма самостоятелни управленски или разпоредителни последици и при всяка една от формите на управление се съобразява с действащите към момента закони.
Извършваните и към момента действия по управление и разпореждане от оправомощени лица, са в изпълнение на законите, а не по силата на Програмата и/или списък. Само и единствено законите създават правомощия, ред и правила.
Различните политически интерпретации, мотивират правителството да потърси санкция от НС, за да може да се намери необходимата обществена подкрепа, чрез гласовете на народните представители.
Тази програма е систематизиран израз на правни възможности, предвидени в Конституцията на Република България и законите на страната за управление и разпореждане с недвижими имоти и има значение само с оглед интегриран подход за ефективно и законово поведение, базирано на информираност.
По-рано държавният глава Румен Радев заяви, че правителството се готви да разпродава държавни имоти.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Пирин е локализиран!
10:37 / 08.08.2025
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
11:57 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: