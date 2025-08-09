ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Два шведски самолета също се включват в гасенето на огнения ад край Славянци
На терен, в момента, има един хеликоптер, като се чака да пристигне и втори,както и в борбата с огъня да се включат два самолета от Швеция, които всеки момент трябва да кацнат на летище Бургас. Те ще пълнят вода от язовир Камчия.
Няма изгорели стопанства. Засега са изгорели гористи местности, ниви и много декари лозя, което е пагубно за региона.
Няма пострадали хора, няма евакуирани от нито едно населено място, с изключение на обитателите от дома за възрастни хора в с. Славянци. На този етап няма опасност за имуществоно на насението в пострадалите села и гр. Сунгурларе. Въпреки това ситуацията остава изключително тежка.
Задействан е кризисния щаб, който наблюдава обстановката и при необходимост ще се вземе решение за евакуация на населението от застрашени населени места.
На място са 6 противопожарни екипа, които заедно с доброволци се борят с огнената стихия. Целият общински, областен и държавен ресурс са средоточени в борбата с огъня. На място са представители на различни държавни институции.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Пирин е локализиран!
10:37 / 08.08.2025
Стабилно финансово състояние и ръст на приходите, отчита Благоевград
21:30 / 07.08.2025
България първа в ЕС внедри нова версия на митническа информационна система
14:03 / 07.08.2025
Затруднено е движението в Кресненското дефиле заради катастрофа
09:18 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: