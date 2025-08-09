Бащата на Сияна: Експертизата за катастрофата е дискредитирана - саботаж срещу правосъдието

© Бащата на Сияна, Николай Попов, заяви, че експертизата около катастрофата, при която загина неговата 12-годишна дъщеря е компрометирана. Той написа публикация във Фейсбук, в която коментира представената от обществената телевизия информация за доклада относно катастрофата.



В него се посочва, че "рискът товарната композиция да навлезе в насрещното движение, е бил голям, независимо от състоянието на пътя".



"Цялата експертиза за катастрофата е дискредитирана, защото не е изследвано натоварването на камиона и обективните причини за ПТП. Обстоятелство, за което знаех отдавна. Бих нарекъл това саботаж срещу правосъдието и труда на следствените органи и прокуратурата. Товара на камиона просто изчезна", написа Попов в социалните мрежи.



Той посочва, че основната причината, довела до трагичния инцидент, е шофиране с несъобразена скорост.



"Основните причини за ПТП са превишената скорост, претоварването на задната ос и нарушения баланс на ремаркето. БЯСНО ШОФИРАНЕ ПО ЛОШ ПЪТ!", пише той в своята публикация.