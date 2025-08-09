Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Бащата на Сияна: Експертизата за катастрофата е дискредитирана - саботаж срещу правосъдието
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:37Коментари (0)114
©
Бащата на Сияна, Николай Попов, заяви, че експертизата около катастрофата, при която загина неговата 12-годишна дъщеря е компрометирана. Той написа публикация във Фейсбук, в която коментира представената от обществената телевизия информация за доклада относно катастрофата

В него се посочва, че "рискът товарната композиция да навлезе в насрещното движение, е бил голям, независимо от състоянието на пътя".

"Цялата експертиза за катастрофата е дискредитирана, защото не е изследвано натоварването на камиона и обективните причини за ПТП. Обстоятелство, за което знаех отдавна. Бих нарекъл това саботаж срещу правосъдието и труда на следствените органи и прокуратурата. Товара на камиона просто изчезна", написа Попов в социалните мрежи.

Той посочва, че основната причината, довела до трагичния инцидент, е шофиране с несъобразена скорост. 

"Основните причини за ПТП са превишената скорост, претоварването на задната ос и нарушения баланс на ремаркето. БЯСНО ШОФИРАНЕ ПО ЛОШ ПЪТ!", пише той в своята публикация.

Още по темата: общо новини по темата: 156
08.08.2025 Камионът, убил Сияна, е бил неравномерно натоварен
06.08.2025 Бащата на Сияна: Делото е "минирано". Товарът на камиона е освободен без знанието на прокуратурата
05.08.2025 Бащата на Сияна: Линейката е пътувала 50 мин. Пътят е 15 мин. 
04.08.2025 Бащата на Сияна за промените в Закона за движение по пътищата: Правят се на парче и без мисъл 
02.08.2025 Галерия "Сияна Попова" отваря врати в деня, в който детето трябваше да празнува рождения си ден
31.07.2025 18-годишният Мартин, създал "Черна писта": МВР ми отказа достъп до информация за катастрофи
предишна страница [ 1/26 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Пирин е локализиран!
Пожарът в Пирин е локализиран!
10:37 / 08.08.2025
Стабилно финансово състояние и ръст на приходите, отчита Благоевград
Стабилно финансово състояние и ръст на приходите, отчита Благоевград
21:30 / 07.08.2025
Кметът на Банско с гневен пост: Когато градът е пълен с хиляди доволни гости, се намират и такива хора, които се "упражняват" върху имиджа му
Кметът на Банско с гневен пост: Когато градът е пълен с хиляди доволни гости, се намират и такива хора, които се "упражняват" върху имиджа му
15:17 / 07.08.2025
Български военен контингент заминава за участие в стабилизиращите сили на НАТО в Косово
Български военен контингент заминава за участие в стабилизиращите сили на НАТО в Косово
15:14 / 07.08.2025
България първа в ЕС внедри нова версия на митническа информационна система 
България първа в ЕС внедри нова версия на митническа информационна система 
14:03 / 07.08.2025
Шуменското плато пламна! Не е ясно дали черният леопард се е спасил от стихията
Шуменското плато пламна! Не е ясно дали черният леопард се е спасил от стихията
21:31 / 07.08.2025
Затруднено е движението в Кресненското дефиле заради катастрофа
Затруднено е движението в Кресненското дефиле заради катастрофа
09:18 / 07.08.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Здравко Жилов загуби брат си, снаха си и двете им деца при пожар
Хороскоп за деня
Световна черна хроника
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: