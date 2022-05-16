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Ясен Петров обяви състава на България за мачовете от Лигата на нациите през юни
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:59 / 16.05.2022Коментари (0)41
© Blagoevgrad24.bg
Националният селекционер Ясен Петров обяви списък с 25 футболисти, които са повикани за предстоящите двубои на България "А“ от група C4 на турнира УЕФА Лига на нациите през юни.

Ето и пълния списък:

ВратариНиколай Михайлов (Левски), Светослав Вуцов (Славия), Иван Дюлгеров (Черно море).

Защитници: Петко Христов (Специя), Андреа Христов (Козенца), Иван Турицов (ЦСКА-София), Антон Недялков (Лудогорец), Едисон Йорданов (Вестерло), Божидар Чорбаджийски (Стал Миелец), Пламен Гълъбов (Макаби Нетания), Виктор Попов (Черно море).

ПолузащитнициГеорги Костадинов (Арсенал Тула), Тодор Неделев (Ботев Пд), Кристиян Малинов (Льовен), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Доминик Янков (Лудогорец), Георги Миланов (Левски), Филип Кръстев (Левски), Андриан Краев (Левски).

НападателиКирил Десподов (Лудогорец), Атанас Илиев (Асколи), Георги Йомов (ЦСКА-София), Георги Минчев (Рига), Радослав Кирилов (Славия), Мартин Минчев (Спарта Прага).

На 2 юни България посреща Северна Македония в Разград, а 3 дни по-късно е домакинството срещу Грузия. На 9 юни "лъвовете“ гостуват на Гибралтар, а на 12 юни е визитата в Тбилиси на Грузия.
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