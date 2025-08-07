ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заслужени почести за дългогодишен кюстендилски пожарникар
Директорът на Регионалната дирекция комисар Светослав Георгиев му връчи Плакет за 30-годишната му служба в Пожарната. Благодари му за професионализма и безрезервната отдаденост при изпълнението на професионалната дейност на всички позиции, които е заемал – и като пожарникар, и като инструктор, и като началник в Оперативната дежурна част, и като мл. инспектор в група "Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност“ в РСПБЗН – Кюстендил.
"Горди сме, господин Везенков, с постигнатите от Вас резултати в работата ви с МПО "Млад огнеборец“. Считам за изключителна Ваша заслуга младежките противопожарни отряди да надграждат постижения, да завоюват призови места и Ваш отбор да бъде Републикански първенец. Считам, че много млади колеги избраха професията за своя съдба, е благодарение на Вас! Благодаря! Благодаря Ви и от името на колегите! За нас беше чест да работим заедно! Бъдете здрав! Уверен съм, че контактите ни ще продължат“, каза комисар Георгиев.
