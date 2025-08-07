© ОД на МВР Кюстендил виж галерията На церемония в Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил, с аплодисменти и връчване на плакет завърши последният работен ден за младши инспектор Благой Везенков, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Последният работен ден на мл. инспектор Благой Везенков приключи с аплодисменти от колегите му.



Директорът на Регионалната дирекция комисар Светослав Георгиев му връчи Плакет за 30-годишната му служба в Пожарната. Благодари му за професионализма и безрезервната отдаденост при изпълнението на професионалната дейност на всички позиции, които е заемал – и като пожарникар, и като инструктор, и като началник в Оперативната дежурна част, и като мл. инспектор в група "Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност“ в РСПБЗН – Кюстендил.



"Горди сме, господин Везенков, с постигнатите от Вас резултати в работата ви с МПО "Млад огнеборец“. Считам за изключителна Ваша заслуга младежките противопожарни отряди да надграждат постижения, да завоюват призови места и Ваш отбор да бъде Републикански първенец. Считам, че много млади колеги избраха професията за своя съдба, е благодарение на Вас! Благодаря! Благодаря Ви и от името на колегите! За нас беше чест да работим заедно! Бъдете здрав! Уверен съм, че контактите ни ще продължат“, каза комисар Георгиев.