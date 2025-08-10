ЗАРЕЖДАНЕ...
|В края на август Кюстендил отваря врати за любима на поколения музика
Музикалната надпревара се провежда в два раздела – "Шлагерни песни“ и "Стари градски песни“, като във всяка от тях има категории индивидуални изпълните, формации и авторска песен.
Конкурсът е включен в Програмата за закрила на деца с изявени дарби на Министерство на културата, по която в раздел "Шлагерни песни“ - "Индивидуални изпълнители – поп пеене“, класираните на първо, второ и трето място участници получават право да кандидатстват за еднократно финансово подпомагане за участие в майсторски клас или курс, във втора възрастова група, както и за едногодишна стипендия - в трета възрастова група.
Всички участници ще се оценяват от професионално жури и ще бъдат присъдени I-ва, II-ра и III-та награда в отделните раздели и категории. Организаторите предвиждат и 3 специални награди в отделните категории, а всички състави и изпълнители ще получат плакет и грамота за участие.
Специална награда в памет на известния кюстендилски певец Борис Георгиев Самаринов – аудио техника, ще бъде връчена на най-талантливия млад участник в конкурса.
