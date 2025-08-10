В края на август Кюстендил отваря врати за любима на поколения музика

© Фокус Архив В края на месец август Кюстендил ще отвори врати за осемнадесетото издание на Международния конкурс за шлагерна песен "Пей сърце“, предаде "Фокус“. Конкурсът се организира от читалище "Братство“, Община Кюстендил и читалище "Пробуда“, а целта му е съхраняване и популяризиране на шлагерната песен, възраждането и за нов живот и създаване на приемственост между поколенията изпълнители.



Музикалната надпревара се провежда в два раздела – "Шлагерни песни“ и "Стари градски песни“, като във всяка от тях има категории индивидуални изпълните, формации и авторска песен.



Конкурсът е включен в Програмата за закрила на деца с изявени дарби на Министерство на културата, по която в раздел "Шлагерни песни“ - "Индивидуални изпълнители – поп пеене“, класираните на първо, второ и трето място участници получават право да кандидатстват за еднократно финансово подпомагане за участие в майсторски клас или курс, във втора възрастова група, както и за едногодишна стипендия - в трета възрастова група.



Всички участници ще се оценяват от професионално жури и ще бъдат присъдени I-ва, II-ра и III-та награда в отделните раздели и категории. Организаторите предвиждат и 3 специални награди в отделните категории, а всички състави и изпълнители ще получат плакет и грамота за участие.



Специална награда в памет на известния кюстендилски певец Борис Георгиев Самаринов – аудио техника, ще бъде връчена на най-талантливия млад участник в конкурса.