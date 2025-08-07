ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Кюстендил отчитат рязко затихване на нападенията от корояд
При короядите от 2021 година до 2025 година се наблюдава рязко затихване на площи с ново нападение. Към момента данни за наличие на корояд има в горските територии на държавните ловни стопанства "Осогово“, "Витошко студена“ и държавните горски стопанства "Дупница“, "Радомир“, "Земен“, "Трън“, "Невестино“, ‚Кюстендил“ и общински гори на Община Кюстендил, които са с обща площ от 199,25 дка.
"В обобщение към средата на 2025 година може да се каже, че ако се направи съпоставка между 2021 година в която общата засегната площ от вредители е 67 588,55 дка и края на 2024 година, в която площта е 46 137,50 дка., процентното изражение на динамиката в разпространението на засегнатите от вредители площи е с 38% по-малко, което показва че фитосанитарното състояние на горите се подобрява в сравнение с предходните години след провеждане на лесозащитни и лесовъдски мероприятия“, каза инж. Тодоров.
Директорът на РДГ – Кюстендил акцентира и върху извършените проверки за първото полугодие на годината. Данните може да чуете в прикачения видеофайл.
