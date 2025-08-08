Строят нова църква в Симитли

© На 11 август 2025 г. (понеделник), в 10:00 часа, официално ще бъде поставено началото на строителството на нов православен храм в Симитли. Църквата ще носи името "Възкресение Лазарово“ и ще бъде изградена на територията на гробищния парк в града.



Символичната първа копка ще бъде направена от Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим, кметът на община Симитли Апостол Апостолов и народният представител Стефан Апостолов. Събитието ще отбележи старта на един дългоочакван проект, който ще осигури ново духовно средище за жителите на града и ще отдаде почит към православната традиция.



Новият храм се изгражда благодарение на усилията на кмета Апостол Апостолов и народния представител Стефан Апостолов, които активно работят за реализирането на каузата. Теренът, върху който ще се строи църквата, е част от гробищния парк в Симитли.



Изборът на името "Възкресение Лазарово“ носи силен символизъм. Според християнския календар Свети Лазар е един от най-обичаните светци – верен на Иисус Христос, възкресен от него четири дни след смъртта му.



Очаква се църквата да се превърне в значимо духовно средище, а началото на строителството ѝ е важна стъпка към съхраняване на християнската идентичност и традиции в региона.