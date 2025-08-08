ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицията в Кюстендил издирва жена с психични проблеми
Соня Георгиева Панова е висока около 165 см, стройно – нормално телосложение, къса прошарена коса, кафяви очи. С изцяло липсващи зъби. Проявява страхливо поведение при общуване с непознати.
Била е облечена с тъмносив анцуг, с черен шушляков елек върху него, била е обута със светлобежови сандали с висока платформа.
Соня Георгиева е с психичен проблем, обявена е за общодържавно издирване.
Молим гражданите, които имат информация за нея, да звънят на тел.112 или да се обадят в най-близкото поделение на МВР.
