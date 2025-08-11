Почит за кюстендилски алпинисти на Мальовица

© Фокус Архив По традиция на 11 август, по повод рождения ден на кюстендилския алпинист Людмил Янков приятели, планински спасители и туристи се събират на Втора тераса на Мальовица в Рила, съобщиха за "Фокус“ от Туристическо дружество "Осогово“. Там те ще поднесат цветя и ще отдадат почит към паметта на четирима български алпинисти – Людмил Янков, Стоян Наков, Стамен Станимиров и Йордан Зашев.



От 9.30 часа на "Меча поляна“ туристическият хор "Осоговско ехо“ ще изпълни популярни туристически песни.



Людмил Янков е роден през 1953 година. Той изкачва северната стена на връх Матерхорн, а в 1983 – връх Айгер. Изкачва Гросглокнер – два пъти е по тура "Палавичини“ в Австрийските Алпи, както и стени в Доломитите – връх Чивета – по тура "Филип флам“, връх Чима Овест, връх Чима Пиколисима – по туровете на Касин, връх Мармолада, връх Елбрус в Кавказ, откъдето прави първото спускане на българин със ски; върхове в Памир.



Участник в експедициите "Лхоце 81“, "Еверест 84“, където с невероятна скорост изкачва от 7170 м до кота 8500 м, преодолявайки 1330 метра денивелация на "един дъх“, за да окаже помощ на Христо Проданов. Носител на най-престижните държавни отличия и медали, на международни отличия. Загива на 17 април 1988 година под връх Камилата в Рила.