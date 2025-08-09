Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Планина от фотоволтаици край Сепарева баня: Зелено решение или удар по природата?
Автор: Георги Кирилов 22:51Коментари (0)25
©
Читател сигнализира за фотоволтаична инсталация с особено големи размери край Сапарева баня. Вераятно става въпрос за най-голямата фотоволтаична електроцентрала в България ФЕЦ "Верила", която бе официално пусната в експлоатация през 2023 г. край дупнишкото село Крайници.

Въпреки, че гледката не е новост, в България и по света все по-често си изглаждат върху открити терени, вероятно поради по-лесният монтаж и оптимално слънчево изложение. От кадрите можем да видим, че в района цял хълм е покрит с фотоволтаични панели. По думи на очевидеца инсталацията е видима от голямо разстояние. 

Фотоволтаичните паркове се считат за част от "зелената" енергийна революция - те произвеждат ток без вредни емисии, като намаляват зависимостта от изкопаеми горива. Едновременно, изграждането им в голям мащаб върху цели хълмове и открити терени, е предпоставка за промяна на естествения пейзаж, като заемат пространства , които да вчера са били част от природната среда. Така възниква парадокс - технология, създадена да пази природата, в някои случаи а поглъща.

Това повдига въпроса доколко "зелената" енергия е зелена, ако променя облика на природата, заемайки естествени терени? Това повдига и друг въпрос - защо подобни инсталации не се изграждат приоритетно върху вече застроени площи, вместо върху девствени природни пространства?






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Пирин е локализиран!
Пожарът в Пирин е локализиран!
10:37 / 08.08.2025
Стабилно финансово състояние и ръст на приходите, отчита Благоевград
Стабилно финансово състояние и ръст на приходите, отчита Благоевград
21:30 / 07.08.2025
Кметът на Банско с гневен пост: Когато градът е пълен с хиляди доволни гости, се намират и такива хора, които се "упражняват" върху имиджа му
Кметът на Банско с гневен пост: Когато градът е пълен с хиляди доволни гости, се намират и такива хора, които се "упражняват" върху имиджа му
15:17 / 07.08.2025
Шуменското плато пламна! Не е ясно дали черният леопард се е спасил от стихията
Шуменското плато пламна! Не е ясно дали черният леопард се е спасил от стихията
21:31 / 07.08.2025
Български военен контингент заминава за участие в стабилизиращите сили на НАТО в Косово
Български военен контингент заминава за участие в стабилизиращите сили на НАТО в Косово
15:14 / 07.08.2025
България първа в ЕС внедри нова версия на митническа информационна система 
България първа в ЕС внедри нова версия на митническа информационна система 
14:03 / 07.08.2025
Затруднено е движението в Кресненското дефиле заради катастрофа
Затруднено е движението в Кресненското дефиле заради катастрофа
09:18 / 07.08.2025
Актуални теми
Огромен пожар гори край Сунгурларе
Колективната отбрана на Европа
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Лято 2025
Културен форум „Панагия“ – Кюстендил
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: