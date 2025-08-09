ЗАРЕЖДАНЕ...
|Планина от фотоволтаици край Сепарева баня: Зелено решение или удар по природата?
Въпреки, че гледката не е новост, в България и по света все по-често си изглаждат върху открити терени, вероятно поради по-лесният монтаж и оптимално слънчево изложение. От кадрите можем да видим, че в района цял хълм е покрит с фотоволтаични панели. По думи на очевидеца инсталацията е видима от голямо разстояние.
Фотоволтаичните паркове се считат за част от "зелената" енергийна революция - те произвеждат ток без вредни емисии, като намаляват зависимостта от изкопаеми горива. Едновременно, изграждането им в голям мащаб върху цели хълмове и открити терени, е предпоставка за промяна на естествения пейзаж, като заемат пространства , които да вчера са били част от природната среда. Така възниква парадокс - технология, създадена да пази природата, в някои случаи а поглъща.
Това повдига въпроса доколко "зелената" енергия е зелена, ако променя облика на природата, заемайки естествени терени? Това повдига и друг въпрос - защо подобни инсталации не се изграждат приоритетно върху вече застроени площи, вместо върху девствени природни пространства?
