Обследват вековните чинари в Кюстендил

В рамките на няколко дни ще се извърши оследване на вековните чинари в центъра на града, предаде "Фокус". Дърветата, намиращи се в градинката на "Чифте баня" и при Обредния дом, са на възраст около 115-120 години, част от вековното наследство на града и основа на зелената му система.



За тяхното поддържане, опазване и съхраняването им като изключително природно богатство, Община Кюстендил, в качеството си на собственик на имотите, в които се намират дърветата, е предприела необходимите действия за обявяването им като вековни дървета по реда на Закона за биологичното разнообразие.



През 2020 година е направена експертна фитосанитарна оценка и извършена санитарна резитба от високо квалифициран екип от арбористи. Дърветата са определени с виталност "втора“ и фаза на развитие "Зрялост“.



Предвид констатациите от обследването, с оглед местоположението, възрастта и най-вече осигуряване на безопасността на гражданите е дадена препоръка за извършване на редовен визуален мониторинг на годишна база.



Във връзка с изпълняване препоръките на експертите, с оглед осигуряване на безопасна среда за жителите и гостите на града, и обезпечаване на добро фитосанитарно състояние на дърветата, ще се извърши визуален мониторинг и обследване с томограф и резистограф на осем броя чинари, намиращи се в градинката при "Чифте баня“ и в зелената площ при Обредния дом.