Природен парк "Рилски манастир" посрещна вдъхновяващи гости – младежи от неформалната организация ПанГея, предаде "Фокус". В организацията участват близо 80 млади доброволци на възраст между 15 и 25 години, които създават и реализират свои собствени екологични проекти и инициативи.



Екипът на парка ги приветства в Посетителския център и ги запозна с мисията на защитената територия, богатото биоразнообразие, както и с дейностите, чрез които се опазва природното ни наследство.



Сферите на работа в ПанГея са вдъхновени и създадени по аналогия на програмите във WWF България, а именно: "Гори“, "Климат и енергия“, "Защитени видове и територии“ и "Комуникации“. Благодарение на тази общност младите панди могат да вдъхновяват със своя пример и да предават знания и модели за опазване на околната среда сред своите връстници и приятели.



Голямата цел на ПанГея в дългосрочен план е да генерира активна младежка общност, ангажирана с опазването на околната среда в България.