|Млади доброволци на гости в ПП "Рилски манастир"
Екипът на парка ги приветства в Посетителския център и ги запозна с мисията на защитената територия, богатото биоразнообразие, както и с дейностите, чрез които се опазва природното ни наследство.
Сферите на работа в ПанГея са вдъхновени и създадени по аналогия на програмите във WWF България, а именно: "Гори“, "Климат и енергия“, "Защитени видове и територии“ и "Комуникации“. Благодарение на тази общност младите панди могат да вдъхновяват със своя пример и да предават знания и модели за опазване на околната среда сред своите връстници и приятели.
Голямата цел на ПанГея в дългосрочен план е да генерира активна младежка общност, ангажирана с опазването на околната среда в България.
