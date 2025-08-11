ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър и кмет обсъдиха развитието на туризма в Кюстендил
Конструктивният разговор бе насочен към реализирането на нови инициативи, които да популяризират това богато разнообразие от туристически възможности. Специално внимание беше отделено на потенциала на Кюстендил, свързан с развитието на климатолечението, балнео и СПА туризма, тъй като в курорта има 40 минерални извора с лековита вода от преди 2500 год. и може да се провежда профилактика и балнео лечение на множество хронични заболявания, в т. ч. ревматологични, ортопедични, травматологични, белодробни.
"Приветствам усилията на местната власт да инвестира в развитието на дестинацията. Със съвместни действия и повече реклама можем да покажем по-добре потенциала на общината като целогодишна туристическа дестинация за различни видове туризъм, сред които културен, фестивален, балнео и СПА туризъм, климатолечение и др.“ заяви министър Боршош.
Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов изрази готовност за участие в маркетинговата и рекламна програма на Министерство на туризма и отправи официална покана към министър Мирослав Боршош да посети град Кюстендил на 15 август, по случай "Успение на Пресвета Богородица", когато градът отбелязва празника “Панагия" - Въздигане на хляба. Той се провежда около църкви и параклиси, посветени на "Успение Богородично".
Празникът представя българската православна традиция по замесването на богородичния хляб и изпичането му в подница, а самото действие около хляба наподобява черковно тайнство. Събитието включва и културни изяви за представяне на черковното художествено и певческо изкуство.
Министър Боршош от своя страна благодари за отправената покана като увери, че Министерството на туризма ще продължи своята работа в подкрепа представянето и развитието на туризма в регионите в тясно сътрудничество с местната власт и бизнеса, за да се гарантира устойчивото развитие на сектора и максималното оползотворяване на възможностите, които предлага всяка една българска община.
