ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кюстендил с достойно представяне на "Копривщица"
С един златен и два сребърни плакета, заедно с грамоти се завърна от престижния форум Фолклорна група "Струмски полъх“ към читалище "Братство“ – Кюстендил, чиито ръководител е народната певица и педагог Слава Соколова. За своето индивидуално изпълнение Йорданка Златкова получи златно отличие, сребърен плакет беше присъден на Камелия Генчева. Сребро спечели и самата фолклорна група за автентичен фолклор. "Всяко изпълнение носеше пълнота, темпераментност и радост, което ни върна назад във времето. Пъстра палитра от народни песни от Кюстендилския край и красотата на народните носии, грабнаха сърцата на жури и публика“, каза Слава Соколова.
Тя ръководи и групата към читалище "Светлина“ – село Соволяно. За показ на традиционни костюми самодейците са отличени с Първо място, златен плакет и грамота.
Читалище "Спасовица“ от село Николичевци и едноименната фолклорна група също бяха възнаградени за своя труд в съхраняването и представянето на традициите и фолклора от региона. Те получиха за своето трио Първо място, златно отличие и грамота. Председател на читалището и ръководител на групата е кметът на селото Спаска Методиева. "Повторихме успеха си от 2022 година - отново 1-во място и отново златен медал, което си бяхме пожелали и за този събор. Благодарим на Анита Спасова, специалист в тази област, която много ни помогна в подготовката“, каза Спаска Методиева.
Представителите на читалище "Пробуда“ от село Мало село, община Бобов дол триумфираха като носителите и наследници на локалното нематериално културно наследство от региона. Женската певческа фолклорна група "Малоселски бисери“, която не спира да работи вече 51 години, получи златен плакет и грамота. Същото отличие завоюва женският танцов състав "Рипни тропни“ чиято дейност е десетгодишна, а второ място – сребърен плакет и грамота, взе младежката фолклорна група "Малоселски бисери“. Тя развива дейност от 5 години. Ръководител на певческите групи е Венцислава Петрова, а на танцовия състав – Бойко Седевчов.
"Следващата година нашето читалище ще има 110-годишен юбилей. Съборът в Копривщица е върхът на самодейността. Ние участвахме с три поколения и показахме, че фолклорът е жив“, каза председателят на читалището Росица Борисова.
Фолклорна група "Здравец“ към читалище "Светило“ село Горна Гращица получи сребърен плакет за второ място, заедно с грамота за изпълнение на автентичен фолклор. Ръководител е Анита Спасова.
Първо място и златен плакет с грамота бяха връчени на читалище "Кирил и Методий“ от село Долно село“. Групата представи народния обичай Служба на домакиня“.
Продължавайте да съхранявате, носете в сърцата си и предавайте народните традиции, история и култура, създавана през вековете.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
11:57 / 09.08.2025
Кюстендилци с бонус почивен ден за август
16:12 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: