Кюстендил с достойно представяне на "Копривщица"
Автор: Венцислав Илчев 13:18Коментари (0)74
© Фокус
виж галерията
Самодейците от Кюстендил и областта получиха висока оценка за участието им в Националния събор на народното творчество в Копривщица, предаде "Фокус“. Фолклорните групи и състави представиха богатото нематериално културно наследство на региона на най-големия форум за народно творчество, а журито оцени с отличия тяхното участие.

С един златен и два сребърни плакета, заедно с грамоти се завърна от престижния форум Фолклорна група "Струмски полъх“ към читалище "Братство“ – Кюстендил, чиито ръководител е народната певица и педагог Слава Соколова. За своето индивидуално изпълнение Йорданка Златкова получи златно отличие, сребърен плакет беше присъден на Камелия Генчева. Сребро спечели и самата фолклорна група за автентичен фолклор. "Всяко изпълнение носеше пълнота, темпераментност и радост, което ни върна назад във времето. Пъстра палитра от народни песни от Кюстендилския край и красотата на народните носии, грабнаха сърцата на жури и публика“, каза Слава Соколова.

Тя ръководи и групата към читалище "Светлина“ – село Соволяно. За показ на традиционни костюми самодейците са отличени с Първо място, златен плакет и грамота.

Читалище "Спасовица“ от село Николичевци и едноименната фолклорна група също бяха възнаградени за своя труд в съхраняването и представянето на традициите и фолклора от региона. Те получиха за своето трио Първо място, златно отличие и грамота. Председател на читалището и ръководител на групата е кметът на селото Спаска Методиева. "Повторихме успеха си от 2022 година - отново 1-во място и отново златен медал, което си бяхме пожелали и за този събор. Благодарим на Анита Спасова, специалист в тази област, която много ни помогна в подготовката“, каза Спаска Методиева.

Представителите на читалище "Пробуда“ от село Мало село, община Бобов дол триумфираха като носителите и наследници на локалното нематериално културно наследство от региона. Женската певческа фолклорна група "Малоселски бисери“, която не спира да работи вече 51 години, получи златен плакет и грамота. Същото отличие завоюва женският танцов състав "Рипни тропни“ чиято дейност е десетгодишна, а второ място – сребърен плакет и грамота, взе младежката фолклорна група "Малоселски бисери“. Тя развива дейност от 5 години. Ръководител на певческите групи е Венцислава Петрова, а на танцовия състав – Бойко Седевчов.

"Следващата година нашето читалище ще има 110-годишен юбилей. Съборът в Копривщица е върхът на самодейността. Ние участвахме с три поколения и показахме, че фолклорът е жив“, каза председателят на читалището Росица Борисова.

Фолклорна група "Здравец“ към читалище "Светило“ село Горна Гращица получи сребърен плакет за второ място, заедно с грамота за изпълнение на автентичен фолклор. Ръководител е Анита Спасова.

Първо място и златен плакет с грамота бяха връчени на читалище "Кирил и Методий“ от село Долно село“. Групата представи народния обичай Служба на домакиня“.

Продължавайте да съхранявате, носете в сърцата си и предавайте народните традиции, история и култура, създавана през вековете.






