|Кюстендил с 8 представители на "Копривщица"
Кюстендилските народни читалища ще излязат на сцената в 10.00 часа, за представянето им е отреден 1 час и 30 минути. Своя изява ще имат читалище "Кирил и Методий" от село Долно село, женска фолклорна група "Здравец“ към читалище "Светило“ от село Горна Гращица, фолклорна група "Спасовица" при читалище "Спасовица 2008" - село Николичевци, читалище "Светлина 1871" от село Соволяно, женска фолклорна група "Струмски полъх" към читалище “Братство 1869" – Кюстендил, танцов състав "Рипни тропни“ от читалище "Пробуда“ – село Мало село, женска фолклорна група "Малоселски бисери“ към читалище "Пробуда 1916" от село Мало село и младежката фолклорна група “Малоселски бисери" към същото читалище.
Кюстендилските участници ще интерпретират пред журито и гостите на събора локалната селищна традиция от региона, използвайки знанията и уменията си от миналото.
