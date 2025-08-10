Новини
Фермерите в борба за оцеляване заради сушата и шарката
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:12
©
Овцевъдният сектор у нас е пред колапс на места. Сушата оставя стадата без храна, а наложените мерки срещу шарка и "син език“ блокират продажбата на животни. 

Методи от монтанското село Владимирово отглежда около 200 овце и кози. Най- голямото му притеснения това лято е, че животните му няма какво да ядат.

"Преди три дни валя за първи път от три месеца Около 20 литра дъжд. Досега няма дъжд, няма с какво да се хранят животните. Всички сме много притеснени, защото това ни е поминъкът и от никъде не изкарваме пари, освен от животните“, твърди пред NOVA животновъдът Методи Лаков.

За трета поредна година фермерът брои капките дъжд, които за жизненоважни за фуража."Животните стават все по- слаби, няма с какво да се хранят. Сега при нас царевицата ще бъде нулева, а и се притесняваме откъде ще си купим. Нито имаме пари, нито имаме и царевица наблизо“.

Проблемът се задълбочава заради ниската изкупната цена на овчето мляко, която от години не се променя. "В момента изкупната цена на суровото овче мляко е 1,80 лева. А всички други консумативи и всичко в държавата върви стремглаво нагоре“, обяснява Лаков. 

Картината се усложнява и от ограничителните мерки срещу шарка и "син език“. В област Монтана няма огнища, но контролът е засилен. "Взеха се решения за засилен контрол на пътищата на територията на областта на живи животни, суровини, продукти от тях, както и странични животински продукти. Не извършване на търговия с животни и не пускаме животните без пастир“, подчерта Герго Гергов, директор на ОДБХ-Монтана.

"В момента мъчим семействата, мъчим децата си. Себе си мъчим. Има праг на търпимост. Останахме само хора, които от 20-25-30 години се занимаваме с животновъдство. Всички други лека полека приключиха", обясни Методи Лаков. 

А прогнозите му за бъдещето не звучат оптимистично. на въпрос къде се вижда след няколко години, той заяви: "Първо да оцелеем тази година! Такива като мен, които разчитат изцяло да се храним от животните, много трудно ще оцелеем“.

