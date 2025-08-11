Бивши лагери и казарми са сред държавните имоти за търг в Кюстендил

© Фокус Архив Над 80 са държавните имоти с отпаднала необходимост в Кюстендилска област, включени в списъка за продажба, предаде "Фокус“. Към момента за всеки имот се прави "детайлна проверка", преди да се реши дали изобщо да бъде предложен за търг.



Сред обектите в Кюстендилско, които са включени в списъка, са ветеринарни лечебници в няколко села, бунгала на бивши детски лагери в Осоговска планина, поземлени имоти край Кочериново, бившите контролно пропускателни пунктове при Ябълково и Стражата, имот край Кюстендил.



Включен е и теренът на бившите казарми в областния център, чиято площ е раздробена на дванадесет по-малки парцела.



В списъка има включени поземлени имоти в близките до Кюстендил села, както и сгради в самия град. Към момента не е ясно кои от тях ще бъдат предложени за продажба.







